理大圍城十天：警方部署拘捕 校方先行搜救 示威者籲市民勿與警硬碰

2019年11月26日，一些醫護人員及保安人員進入已被警方圍困第10天的香港理工大學巡視。

今天是警方圍堵理工大學第十天，警方開始部署軟性拘捕，表明今天會組隊入校內了解留守示威者的健康狀況及登記資料，但拒絕承諾不在日後拘捕；而理大校方則趕在警方之前進入校園，勸喻留守人士離開。另一方面，有留守人士先後表明，身體尚算安好，勸喻市民不要與警方硬碰，以免上周一數以百計聲援者被捕和多人受傷的情況重演。

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理工大學現時的衛生條件較差，廚房已發出異味及有蛆蟲，但數十名示威者仍然堅拒離開，因為警方拒絕承諾不將他們拘捕。昨天曾進入理大校園與留守示威者對話的立法會議員範國威今(26日)早出席電台節目時形容，理大校內滿目瘡痍，地上布滿玻璃碎和危險品，但留守者不願離開，擔心獨自撤離後，其餘留守人士的支持會更少。他又指出，留守者傾向校方派員作勸說工作及清場，聲言已對警方失去信心。

理大方面，校方昨天經發出四分聲明仍不能說服警方解封校園後，今早10時前派出約五十名教職員、專業輔導員、社工、保安及紅十字會救援人員在副校長衛炳江帶領下進入校園內分批搜救，並勸喻留守人士離開，預計下午完成工作。理大校董會主席林大輝強調，已與警方達成協議，只會登記離開校園者的個人資料，不會即時拘捕。不過，他沒有提及警方日後可根據已登記資料進行拘捕。

在理大昨晚深夜決定派員入校搜救前，當區指揮官何潤勝宣布，警方今天將會派出由談判組人員聯同中學校長、臨床心理學家、社工、救護消防人員等組成的「安全小組」入校，勸說留守者離開。他強調行動是「醫療先行」，如留守者有健康問題，會安排救護車，強調不會「即時拘捕」，只拍照及登記，以便「跟進」，強調這次不是拘捕，暫時亦無清場死線。

外界均憂慮警方派員進入校園，或會刺激留守者情緒。教育界議員葉建源和神職人員均促請理大校方自行派員入內。

另一方面，留守校內的示威者昨晚曾透過入內探望的新當選區議員發放短片，表示校園內尚算平靜，明白外間「手足」急於救他們，但現在不適宜與警方硬碰，因為他們不希18日(上周一)的情況重演。及至今天凌晨，再有一名示威者向記者表達相若信息。

大批市民響應號召，於18日在理大封鎖線外圍示威和聲援，但遭警方拘捕或驅散，造成人踩人。結果有30人受傷，二百多人被捕。

留守者被困理大十天，牽動人心，昨日除新當選的區議員前往探望外，大批市民昨晚亦在理大封鎖線外，為留守者打氣，當校內有人影移動時，市民即大呼「手足 頂住」(堅持的意思)，又打開手機燈光鼓勵留守者。