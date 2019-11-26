聯合國謬讚：警謊稱未見驅散致「人迭人」急救人斥警員阻救援

正當22個國際人權組織聯署批評聯合國人權高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）錯誤地指稱香港「當局在很大程度上尊重行使（和平集會的）權利」之際，多名義務急救員公開指責警方周前驅散示威者時，導致示威者走避時在地下鐵路出入口跌倒，造成五、六層高的「人迭人」，又阻止他們施救。

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警方上周稱「沒看見」「人踩人」，昨回應急救員指責時表示，沒有回應是否有「人迭人」的情況，只是說，有人逃走時在近油麻地地鐵站出口跌倒，警員實時疏散人群，並安排救護及消防員到場，又指現場警務人員在救護人員到場前為傷者初步處理傷勢。

「人迭人」事件發生在18日晚，即上千人被警方圍困在理工大學的第二天，大批市民為了聲援和要求警方釋放示威者，與警方在油麻地一帶的彌敦道與警方對峙，防暴警察和速龍小隊突然推進，驅散行動中又發放閃光彈，又以小巴高速駛向人群，令示威者爭相走避，部分人士退入碧街，遭警方從後包抄，有人在地鐵站出入口處跌倒，造成「人迭人」。

在場的義務急救員隨即趕往救人，一名蒙面且拒絕透露姓名的義務急救員昨(25日)午在記者會上憶述當時情況，指碧街約有50至60人跌倒，迭成五至六層，高度與一個站立成年人相若。她看見被壓在底部的被困者已面部發紫，不能言語，亦有人微弱地說「我不想死」，亦有人喊痛，又說手腳快斷。

記者會上有六名蒙面急救者現身指責警方，另一名急救員更憶述，當她努力把一名壓在底部的男子時，有速龍小隊成員敲打她背部，要她離開，聲稱「再不走便用胡椒(噴劑)，(這些人)不需要你們救」。但事後十分鐘內，不見警方有對傷者施以援手。另有急救員更直斥警方撒謊。

上述說法在事發後已於網上流傳，警方19日在官方臉書上「澄清」，指當時沒有發生所謂「人踩人」的情況，已迅速控制場面，並拘捕 213 人，當中有 30 人報稱不適送院，現場情況及傷者的傷勢，與坊間所說的「人踩人」事件並不脗合。

及至昨日，警方回應傳媒查詢時沒有再提是否出現「人迭人」和有沒有阻礙義務急救員工作，只是說有人在地鐵站出入口跌倒，警員即疏散人群和安排消防及救護員到場。

警方澄清後不久，聯合國人權高級專員巴切萊特於19日發表聲明，既譴責示威者使用武力，又指香港「當局在很大程度上尊重行使（和平集會的）權利」，並呼籲警方克制。

有關聲明惹起不同人權團體不滿，曾先後發表聲明批評聯合國人權專員的說法，包括國際特赦組織在內的22個國際人權組織昨日發表聯署聲明(見本台另文)，指巴切萊特錯誤讚揚港府，促請她必須公開譴責港府系統性侵犯和平集會自由和言論自由權利，並譴責香港警方不必要和過度使用武力的行為。