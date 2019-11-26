藍營籲蔡政府給予王立強政治庇護深入追查中共諜報陰謀

王立強共諜案真相未明，但民進黨政府不但扣住中國創新投資公司主席向心夫婦展開偵訊，更積極推動「反滲透法」草案，規定未來協助共諜的行為，要處七年以下有期徒刑，打算在本周五徑付二讀。

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藍營批評民進黨政府是要讓警總復僻，箝制言論自由；利用「假共諜案」進行選舉操作。呼籲如果真的重視國安，蔡英文應該儘快宣布給王立強政治庇護，把他接來台灣保護，以便深入追查中共的諜報陰謀。

由於大陸男子「王立強」在澳洲爆料，中國創新投資公司是對港台最高情報機構，台灣檢調人員前天傍晚在桃園機場逮捕中國創新投資公司主席向心和他的妻子龔青，今天凌晨初步偵訊完畢，檢察官認為嫌疑重大，限制兩人出境，但沒有限制住居，也就是說，兩人在台灣的行動仍自由。今天凌晨兩人離開地檢署後已回到居住的君悅飯店。

此外，民進黨緊急推出「反滲透法」草案，要針對「境外敵對勢力」強化台灣的民主防衛法制。規定任何人不得受「滲透來源」指示、委託或資助，進行捐贈政治獻金及影響選、舉罷免和公投行為；也不能接受指示進行遊說、或妨害集會、遊行，以非法方式擾亂社會秩序，違反者最重可處七年有期徒刑。

國民黨提名的副總統參選人張善政今天舉行記者會表示，如果真的要客觀搜集所有情資，蔡英文應派員前往澳洲調查王立強，也應該派人到對岸，設法拿到王立強詐欺的數據。

他說，如果蔡政府只是採取初步調查動作，但卻遲遲沒有具體進展，故意讓韓國瑜身陷被質疑而無法澄清的狀況，那麼即使明年蔡英文連任成功，但用不光明的手段選上總統，歷史會留下恥辱的紀錄。

國民黨不分區立委提名人陳以信呼籲蔡英文給王立強政治庇護，讓王立強來台灣，協助蔡英文破獲共諜網。國民黨副秘書長蔡正元也說，王立強想騙取澳洲政治庇護，敲鑼打鼓，這太麻煩了，不如蔡英文直接給政治庇護。台灣網民反應熱烈，但多數認為蔡政府不敢這樣做。

民進黨提名的副總統參選人賴清德表示，王立強案只是「個案」，中國長期以來要並吞台灣，在國際上打壓台灣，在國內進行統戰、分化、滲透，運用間諜這是不爭的事實，也不必因為個案，而去否定中國長期以來想並吞台灣的事實，以及中國派駐很多間諜在台灣的事實。