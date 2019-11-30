罵「黑警死全家」即被誣控襲警 廚男憑傳媒片段獲平反

一名男廚兩個多月前在一場警民衝突中向警方叫罵一句「黑警死全家」後，被警員衝前拘捕，男廚在沒有反抗的情況下被指襲警，經四度提控後，終因傳媒片段證明他全程沒有逃跑和還手，獲法庭下令撤銷控罪，並裁定警方須支付訟費。被告重獲自由後批評警方濫捕，但不打算向警方提出私人檢控索償。

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截至本月21日，警方在近半年的反修例風波中拘捕超過5800人，923人被落案起訴，被警方誣告的男廚陳耀鈞是被起訴者之一。

事發9月21日，任職廚師的陳耀鈞，在「7.21元朗站黑社會無差別襲擊乘客」兩個月紀念日當晚，到太子地鐵站外擺放鮮花以悼念8.31「警方被指無差別向乘客濫用暴力」事件，離開時，碰上旺角發生警民衝突，他在人群中向警方叫罵「黑警死全家」，警署警長白皞突然指向他，並衝前拘捕他。白警長錄取證人供詞時指，拘捕被告是因對方先打了他一拳。

其後發現香港電台的片段攝得整個過程，顯示有警員跑向被告，搶去他的帽子，而被警員包圍的被告則攤開雙手，其後遭警長拘捕。控方以控罪只有警長的口供而沒有其他證據為由，決定撤控。

陳耀鈞昨(29日)日離開法庭時，獲支持者叫好及祝賀，他指出，被控是因為警方濫捕和誣陷他，相關警長更在拘捕他後表示，一定會玩他。被起訴後，陳自言心理壓力大，不敢輕易參與反修例示威，即使參加也不敢走得太前，更遑論被禁離港引起的不便。

他又透露，曾有律師建議他就警長作虛假證供、有妨礙司法公正之嫌提出私人檢控，但他表示，由於家人都是「藍絲」(親建制或反對反修例示威人士的籠統稱號)，亦不想因為成為運動中反控警方的第一人而須經常面對傳媒，故此暫時不考慮提起民事索償。