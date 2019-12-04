【視頻】居法港人巴黎舉辦反送中運動創意作品展

12月3日起，居法港人撐香港團體在巴黎舉辦反送中抗爭創意作品，彙集這次香港示威者各種形式的創意宣傳以及反映示威運動的作品，希望向法國各界人士介紹港人訴求與努力，爭取支持。

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這次展覽主題法文全名為“Eau et cendres pour une (R)Evolution Créatrice"。“Eau et Cendres" 意思是“流水與飛灰”。策展人Ricko 女士介紹說，“流水”象徵這次抗爭運動採取的流水般靈活的方式，“飛灰”則取自一位美國作家的名言“寧化飛灰，不做浮沉”，以此象徵港人捍衛民主自由的決心。

由反對政府的逃犯條例修訂案而起的反送中運動已經持續半年有餘。在各種形式的街頭抗爭中，也誕生了眾多充滿創意的藝術作品，表達決心，動員民眾，也揭示其中日趨頻繁的暴力。

展出作品形式多樣，畫作居多。有不同示威場所出現的作品，也有曾用於示威活動的宣傳品。有可以與示威者互動的裝置，也有詩歌，有攝影等不同形式。 五彩繽紛的連儂牆也出現在展廳內，參觀者可以即興留言，表達意見。

3日晚間的開幕活動中，幾名在法國生活的香港藝術屆人士表演舞蹈，展示港人在這場抗爭中的堅定決心與齊上齊落的團結，也展示他們面對的警察暴力。

展覽活動持續到本周六7日結束。7日下午，展方安排播放兩部影片。一部是記錄五年前的雨傘運動的影片《亂世備忘》，另一部是反映對香港未來更趨黯淡的擔憂的影片《十年》。一些在香港生活，或親眼目睹了這場抗爭的法國人，將與參觀者互動，講述他們對這場運動的觀察與感受。

展覽本周六7日結束。地點為巴黎19區， 26 Rue du Docteur Potain。地鐵11號線Télégraphe站，或Placedes Fetes 站。