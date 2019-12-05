法新社：女友要求香港警察男友辭職否則就分手

西方國家對香港警察之暴力執法不乏譴責聲音，有些國家更暫停向香港出售包括催淚彈的控制群眾裝備，但原來連警察的女朋友也對他們的暴力行為看不過眼，根據法新社的專訪，一名女友更向做警察的男朋友攤牌，如果不致辭就分手。

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一位準備與現任警員結婚、自認是溫和派支持示威者的這位準警嫂，最近接受法新社訪問，透露受盡各方壓力，被黃店（支持示威者的皆被歸類為黃色）印刷商拒印喜帖，連伴娘也表示不想出席婚禮。她自言相信未婚夫人格，認為他不會毆打示威者，但自己出席集會時亦親眼見過暴力衝突，幾經掙紮下，決定與未婚夫攤牌“辭職或者分手”，原定明年2月的婚禮暫不舉行。

以化名接受訪問、現年28歲的May表示，計畫於明年2月與警察男友結婚，社交圈子因為“反送中”而起的社會運動而完全撕裂。與未婚夫拍拖8年，伴侶的職業從來沒有引起過問題，唯獨是近來出現強烈的對立陣營，May才感到壓力，“這令我明白，警察與市民的關係撕裂到有多嚴重”。

May指出，有朋友漸漸疏遠她，當大家談到有關警察的政治笑話時，氣氛即變緊張，“其中一名最要好的朋友 我的伴娘 告訴我她正考慮是否要去我的婚禮。我從來沒有想過會失去我的朋友……這令我非常、非常傷心”。

而令她最感震驚的是，最好的朋友陪她選婚紗時，竟暗示她應和未婚夫分手，“你還未結婚，你還有選擇。如果他看到這些（警方濫暴），仍然覺得他們沒有做錯，你應否還與這個價值觀如此不同的人一起？”

個人的立場上，May認為自己是和平、理性、非暴力（和理非）人士，曾多次參與和平的遊行集會，也親眼見過暴力衝突，但她並不相信自己的未婚未會傷害任何人，“我相信他的人格，他不會用警棍打示威者頭部，或傷害他們”。

但是May也感覺到，政治立場氛圍漸影響感情關係，她形容未婚夫完全政治冷感，也沒興趣了解她參與示威遊行的理念，更甚者是，男方的友人曾多次批評May的政治立場，更指她“瘋狂”。

受盡人際關係壓力之餘，May籌備婚禮時亦遇到實際上的困難，有印刷商表明不會印警察婚禮的喜帖，過去曾經有警員擺酒的場地出現示威者，結果以催淚煙、橡膠子彈的衝突畫面收場。這一切都令May傷感，“我感到婚禮不會獲得祝賀，只因為我伴侶是一名警察”。而她的未婚夫也只能安慰她，勸她別想太多。

May最後忍痛要未婚夫作出二選一的抉擇“辭職或者分手”，不過她也明白，辭職並不是個容易的選項，而她也未正式分手，也未決定取消婚禮，“我想我們的關係可以維持，我不能肯定，但我傾向留低。我們仍深愛對方。”