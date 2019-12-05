香港警察奉旨“止暴制亂”半年抓了5856“暴徒”四成是學生

大約8000人出席中環遮打花園的“香港媽媽反送中集會大會”，港媽和港爸都認同孩子的行動，稱他們絕非政府形容的暴徒。

被香港特區政府和中共黨媒形容是“暴徒”的香港示威者，過去半年有5856人被捕，這些“暴徒”近四成是學生，而18歲以下的佔了15%。換言之，香港警察每個月平均就抓了接近1000個“暴徒”，充分響應了北京和港府殷切的期望，傾力執行“止暴制亂”的任務。

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特首林鄭月娥曾指出“肆意破壞香港的暴徒，行為是不會得逞的”。在警察傾全力止暴制亂下，有年僅11歲的小孩被捕，有白髮老婦被槍彈所傷，這些“暴徒”統統在催淚彈、橡膠子彈、胡椒噴末和警棍下束手就擒。對於10月31日於旺角有老婦腳部中槍一事，警方公共關係科高級警司江永祥被問到會否有警員需要負上刑事責任，江稱仍不清楚相關人士受傷原因、角色，甚至有人戴着防毒面具，難以知道對方是路過、街坊或參與非法集結。

根據保安局向立法會提交的數據顯示，被捕者當中，11歲至14歲的就有159人，可見警察執法，眼中並無年齡歧視。

立法會議員李國麟就近月公眾活動被捕人數質詢，保安局在4日向立法會提交書面回覆。保安局的數據顯示，截至11月21日，警方因應反送中示威活動共拘捕5856人，其中902人為18歲以下未成年人士，佔全數的15%。最年輕的被捕者年僅11歲。

書面列出的數據同時顯示，被捕者中有1名11歲男性，159人為12 至14 歲、742人為15至17歲、1192人為18至20歲、1827人為21至25歲、840人為26至30歲、602人為31至40歲、281人為41至50 歲、212人為50歲以上。

保安局的回應又指出，拘捕人士之中，有4698人的案件仍在調查，包括拒保候查及保釋候查，938 人已經完成或正處於司法程序，220人無條件釋放。而被落案控告人士中有102人為18歲以下，占被落案控告人數約10.9%，362人報稱為學生，佔總被落案控告人數約38.6%。

另根據NOW電視新聞報道，參與抗爭並質疑香港司法的獨立性從而逃避台灣的人數，目前難以估計，但台灣一家教會就收留了逾百名年輕的香港示威者。其中一名示威者告訴NOW電視，他從電視看到“手足”們仍然冒着被捕和被警察虐待的危險而為香港的民主奮鬥，在台灣過着太平日子的他感到有“逃兵”的羞愧，當被問到有沒有後悔站在抗爭的最前線成為所謂的“衝衝子”時，他說，再給他千萬個從頭來過的機會，他也會做同樣的事情。