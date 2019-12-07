港警民望沒有最低只有更低港人四成給予零分

經過半年的反修例運動，香港警察的角色似乎已經從人民的公僕變成中央和香港政府的禦用工具。根據香港民意研究所昨天（6日）公布最新香港紀律部隊及駐港解放軍民望調查，香港警隊民望評分繼續在九個紀律部隊中敬陪末座，僅得35.3分，較六月份調查所得大跌25.7分，更讓人關注的就是有40%的受訪者給予警察零分，滿意率凈值是負38個百分點，不滿意率高達65個百分點，較六月時飆升37個百分點。

廣告 繼續瀏覽後續

中文大學傳播與民意調查中心9月16日發表的民調，基本上與這次民調結果吻合。中大的民調指出，近半受訪者對於警隊的表現給予零分，即“完全不信任”的評價。

這支飽受港人唾棄的警察部隊，卻受到北京和林鄭月娥政府高度點贊和力捧，似乎已成為維持林鄭政權的唯一支柱。

獲邀上京拜訪有關中央部門的新上任警務處長鄧炳強，今日（7日）早上到天安門廣場觀看升旗儀式後接受官媒訪問表示，親自在現場觀看升旗，內心感到非常激動，感受到國家的強大，並感謝國家公安部的安排。他又再次感謝中共領導人習近平堅定不移支持香港警隊執法。

這個代表香港警隊的領導人，到天安門觀看升旗禮的事前，卻沒有通知駐京的港媒，反而透過中央電視台和人民日報的官方微博發布照片（見圖）。

對於香港警隊的民望一直在港人心中“沉淪”，理工大學應用社會科學系助理教授鍾劍華呼籲正在北京的鄧炳強“拿出勇氣面對民調結果”，扭轉過去數個月來的錯誤。前警務處處長盧偉聰曾稱仍有八成市民支持警方，香港民意研究所的項目調查總監梁啟智指出，過去連續數個月有超過一間民調中心進行類似調查，以不同問題問過類似的議題，不明白警方為何還可聲稱有許多市民支持他們，他促請警方管理層面對現實。

警方在昨日例行記者會上回應民調時，再度否認民望斷崖式下跌與近月執法有關，認為警隊受不同程度抹黑，批評調查不公平。警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥否認民望下沉與近月在示威活動的執法表現有關，指警隊由6月初至今，是在“無可選擇”情況下執法，參與度更是九支紀律部隊中最高的；江認為香港正經歷非常艱難時期，警隊以至整個香港社會的聲譽都受損，“將所有責任推給警隊不公平”。

香港民意研究所於11月21至26日，隨機抽樣以電話訪問了1,062名市民，滿意度最高分別為消防處和醫療輔助隊，評分分別為80.5分及80.2分，警務處的評分則是9個紀律部隊中最低，僅得35.3分，不滿意率為65個百分點；駐港解放軍最新滿意度評分為44.2分，較6月下跌12.5分，滿意率凈值僅餘3個百分點，較6月份大跌32個百分點，警務處及駐港解放軍滿意凈值是創1997年相關題目開展以來最低。

香港民研“我們香港人”計畫名譽總監梁啟智指，今次調查顯示警方民望數據是“崩盤式下跌”，證明港人對警隊非常失望，過去數個月與警方執法較有關聯的懲教署及飛行服務隊，滿意評分亦分別下跌7.9分及8.5分，認為或多或少都與警方有關，包括示威期間直升機在空中盤旋、懲教派出特務警察等，認為警方會連帶拖累其他紀律部隊，他對將來警民關係十分憂慮。梁認為警方及政府必須面對現實回應市民，“法定獨立調查委員會在過去很多民調都有逾8成支持，應該是一個好開始，必須儘快處理，不能一直拖下去”。梁又指駐港解放軍民望亦下跌，按推論應與解放軍早前在理大附近聲稱義務清理街道有關，反映市民未必接受相關做法。