謠傳總統選票造假 有黨釀20萬人監票 台灣國選會闢謠

台灣中央選舉委員會今天表示，網絡謠傳明年總統大選計票造假，只會宣布總統蔡英文當選，這又是有人惡意捏造、刻意散布不實訊息，予以嚴正駁斥，對假消息將依法究責到底。

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據雅虎奇摩今天報道說，謠傳總統大選計票造假，中選會駁斥指假消息。台灣中央選舉委員會表示，選務公平、公正、公開辦理選舉，且投開票所都有監票人員，依法由中國國民黨、民主進步黨、親民黨等推派，且投票開票過程都公開透明，包括投票進行前展示空票匭、開票時也都是公開計票，更允許民眾公開錄影，不可能有網傳“計票造假”的情況。

該報道稱，據中央選舉委員會上午透過新聞稿表示，選務公平、公正、公開辦理選舉，且投開票所都有監票人員，依法由中國國民黨、民主進步黨、親民黨等推派，且投票開票過程都公開透明，包括投票進行前展示空票匭、開票時也都是公開計票，更允許民眾公開錄影，不可能有網傳“計票造假”的情況。

中選會指出，此類不實訊息已構成出於惡意、虛偽假造、造成危害的法定要件，捏造者及散布者均有惡、假之不法意圖外，其虛構內容不僅悖離既有選務法令規範，也與選務標準作業程序不符，同時又損及選務機關的信譽及意圖影響選務公正性，必須予以嚴正駁斥及究責。中選會說，將依社會秩序維護法及依刑法如妨害名譽、侮辱公署等罪的規定，予以究責到底。中選會也呼籲，民眾遇有不實訊息時，切勿再次傳播，以免觸法。