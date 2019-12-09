台總統大選抽籤 宋韓蔡各抽123號

台灣中央選舉委員會周一上午舉辦第15任總統、副總統選舉候選人號次抽籤儀式。民進黨總統參選人蔡英文、副總統參選人賴清德的簽，由賴清德抽，抽中三號。國民黨的“國政配”由高雄市長、國民黨總統候選人韓國瑜與副手搭檔張善政一同出席抽籤，抽中二號。親民黨參選人宋楚瑜的簽由親民黨立委李鴻均和發言人於美人代抽，抽中一號。

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據光華網今天報道說，台灣總統大選抽籤，宋韓蔡分別123號。

台灣總統選舉周一舉行抽籤禮，宋、韓、蔡分別抽得1、2、3號。

報道引據《聯合報》消息，民進黨總統參選人蔡英文、副總統參選人賴清德的簽，由賴清德抽，抽中三號。國民黨的“國政配”由高雄市長、國民黨總統候選人韓國瑜與副手搭檔張善政一同出席抽籤，抽中二號。親民黨參選人宋楚瑜的簽由親民黨立委李鴻均和發言人於美人代抽，抽中一號。

該報道說，抽籤儀式上被問及和韓國瑜互動的問題時，賴清德表示，由於地點在中選會，時間上也有限制，所以雙方沒有多聊。至於韓國瑜稱其本人、賴清德和台北市長柯文哲是“被網軍霸凌三兄弟”，賴清德表示，他對於台灣的熱誠和對民主的堅持跟韓國瑜不同，沒有特別稱兄道弟的地方，也沒有什麼相似之處。