中學範圍發現兩土製炸彈 附鐵釘加強殺傷力

港島灣仔區一間中學護土牆的基底座下發現兩個遙控土製炸彈，內藏10公斤起爆性化學粉末和大量鐵釘，可於50至100米範圍內造成人命傷亡。警方表示，有關炸彈與兩月前旺角一宗爆炸案的炸彈相似，會循反對修訂逃犯條例風波的暴力事件方向調查。警方移除炸彈後，相關的華仁書院今天如常上課。

廣告 繼續瀏覽後續

兩個自製炸彈昨(9日)天傍晚被清潔工人發現，炸彈當時放置在灣仔名校華仁書院下方的護土牆地基底座支柱的隱蔽處，屬學校範圍，但位處大閘外的露天地方，公眾可以進入。校方發表聲明，指沒有證據顯示事件與該校學生或教職員有關，但已知會全體師生，學生今天如常上課。

被發現的土製炸彈已可使用，由電線、電路板和手提電話連接至兩個筲箕，內有以保鮮膜包裹的致爆化學粉末，包括HMTD(六亞甲基三過氧化二胺)及硝酸鋁，並有大量鐵釘，高級警司李桂華相信，鐵釘可用作增加爆炸時的殺傷力，而炸彈可在50至100米範圍內造成死傷。他續稱，這兩個土製炸彈與10月在旺角反修例示威期間發生的爆炸案相似，會調查會否與近期暴力事件有關。

警方相信，炸彈並非針對學校，而是暫時收藏在該處以免被搜獲。

本年10月13日傍晚，警方在旺角清場時，在停泊警車附近的一處花槽發生爆炸，其後發現該處有一個RCIED遙控土製炸彈裝置，內含約50至100克炸藥，警方稱，該炸彈屬自製高性能炸藥，幸而威力不是太大，但相信製造者有能力製造有效的爆炸裝置。不過，有關案件受到網民質疑，而警方至今未有拘捕任何疑犯。