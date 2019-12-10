栽贓黃之鋒持美國綠卡 編造笨技術露餡淪笑柄

香港眾志祕書長黃之鋒今天(10日)在個人臉書貼出在網絡流傳“移民美國的鐵證”，嘲諷指出“‘黃之峰’有綠卡，但‘黃之鋒’就真系無啦”為自己闢謠。網評說栽贓粗製濫造“鐵證”多。消息沒有提及栽贓者身份是否遭調查起底。栽贓黃之鋒的姓名完全照搬中國大陸發音拼寫，忘記了香港中文姓名拼法不同，而且鋒字也錯寫成峰，成笑料。

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據聯合新聞網今天報道說，黃之鋒拿美國綠卡？ 粗製濫造“鐵證”栽贓、抹黑。香港眾志祕書長黃之鋒今天(10日)在個人臉書貼出在網絡流傳“移民美國的鐵證”，嘲諷指出“‘黃之峰’有綠卡，但‘黃之鋒’就真系無啦”為自己闢謠。

該報道說，一名名為“Chan John Siu Yan”的網友將貼有黃之鋒照片的美國工作許可證件截圖，上傳到“香港中學生家長反對佔中群組”。圖片竟還有中文標註“黃之峰綠卡”；文字上指控“黃之鋒收美國政府錢、搞亂香港、移民美國的鐵證”。

黃之鋒除指出“峰”與“鋒”的差異之外，並說英文名“Zhi Feng Huang”是大陸拼音，他的英文名是粵語拼音的“Wong Chi Fung”，反譏“五毛和小粉紅們要注意喔”。

該報道說，眼尖網友更指出所謂的“鐵證”有效期限自1980年8月1日至2020年1月2日，但黃之鋒卻是1996年生，時間上完全不吻合。還有人貼出美國現行綠卡圖樣，指中間圖戳根本錯誤，證實完全是變造、栽贓、抹黑。

報道稱黃之鋒因2014年的“雨傘革命”及今年的“反送中”運動成為中國官方的眼中釘，中國官媒新華社今年8月將黎智英、黃之鋒、羅冠聰等人冠上“禍港亂港頭目”、“港獨組織頭目”等稱號。