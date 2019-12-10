民進黨基層要求開除楊蕙如黨籍外傳楊已於上周六齣境

國民黨立法院黨團總召曾銘宗（中右2）等人2019年12月10日帶領數百名支持者赴行政院陳情，要求徹查楊蕙如資金來源，以及政府是否以公務預算資助網軍等。

「卡神」楊蕙如收買網軍攻擊外交官致死案，直接衝擊民進黨選情，民進黨基層紛紛要求開除楊蕙如黨籍，台北市黨部在各方壓力下，今天召開執委會討論，市黨部主委陳正德表示，決定將楊蕙如案先交由執委會展開調查。但外傳楊蕙如已於上周六齣境避風頭。

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民進黨台北市黨部今天就楊蕙如黨籍案討論約一小時後，陳正德向媒體表示，因黨中央要求儘速處理楊蕙如案，因此今天執委會討論此案，但決議是，案件已進入司法審理，在審理未結束前，市黨部不宜未審先判，將由執委會展開調查，再依相關規定處理。

民進黨主席卓榮泰日前曾表示，一般黨員的懲處權，屬於地方黨部，他已責成台北市黨部儘速處理，讓黨紀伸張，也讓社會對黨處理此事的明快及依黨紀處理原則能夠認同。

楊蕙如除了被北檢依「侮辱公務員及公署」罪提起公訴外，昨天再度被告。「中華民國體育監督聯盟」秘書長趙安華昨天到台北地檢署按鈴告發楊蕙如、中華網球協會理事長廖裕輝、秘書長劉中興、易始公司和寶悍公司等共九人涉及詐欺及偽造文書罪。

趙安華表示，他從9月起調查有關中華網協涉嫌詐領台北市體育局補助款的案情，從體育局回函中發現，「台灣網球公開賽」的巨額補助款，從申請、函准、結算核定、到驗收過程有造假嫌疑。他質疑，這不是楊蕙如個人的問題，而是政府機關疑似配合民進黨政治人物結構性的犯罪。

國民黨立委林奕華說，她曾接獲民眾檢舉，楊蕙如在2017年承辦WTA台灣女子網球公開賽時，賬目與資格都有問題，懷疑部分資金就是楊蕙如支付網軍的經費來源，要求檢調儘速徹查。

就在楊蕙如網軍經費來源不斷被起底之際，台灣媒體今天傳出消息，有消息人士透露，楊蕙如已經在七日晚間由桃園國際機場離境，出國避風頭。

消息人士表示，上周六晚間，他朋友的女兒在桃園機場出關後，意外在免稅區發現楊蕙如正在購物，等候上機，他朋友的女兒還揶揄說，「你們還在追案子，民進黨已經把他送出國了」。