約千名港人為獄中良心犯送祝福 李卓人斥中國什麼自由也打壓

今天是國際人權日，香港市民支持愛國民主運動聯合會(支聯會)擺設街站，呼籲市民為中國的在囚良心犯及天安門母親簽署聖誕卡，包括相信是因擬出版書籍批評中國主席習近平而被判刑10年的香港書商姚文田，至今約有千名市民為他們送上祝福，讓他們在極權黑獄及打壓中得到支持。

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支聯會新任主席李卓人表示，當大家在國際人權日細數最侵犯人權的國家，中國必然是其中之一，事實上，中國人權現時不斷在倒退，日益專制，言論自由、宗教自由、集會自由、「什麼自由都受到打壓」，支聯會對這些侵犯人權之事，必然在港作出控訴，呼籲市民簽署聖誕卡。

在眾多良心犯中，支聯會今年重點關注12人，他們都是因言獲罪和為捍衛人權而被判刑或長期羈押，除了判監十年而已被關押六年的姚文田外，還有創辦「維吾爾在線」網站的維族學者伊力哈木，他被判終身監禁，至今已系獄五年，李卓人說，伊力哈木今天將獲正式頒發歐洲議會的薩哈羅夫獎，但中國必然不會允許他去領獎。

此外，還有判刑12年而已被囚3年的「六四天網」創辦人黃琦，他過去三次入獄已令他累計坐牢20年；至於獨立記者黃雪琴自稱因撰文自述來港參與月9日反對修訂《逃犯條例》大遊行而被廣州警方刑事拘留，以「尋釁滋事罪」被監視居住。

其次是維權律師，他們包括判刑4年半的6個月王全璋、發表「修憲公民建議書」而被控以「煽動顛覆國家政權」罪的余文生、判刑7年而已坐牢4年的鋒銳律師事務所創辦人周世鋒。

最後是政治犯秦永敏、劉賢斌、胡石根、朱承志，以及第一位入獄的境外非政府組織人員、台灣人李明哲。

支聯會將於日後的周末和星期日繼續擺設街站，收集市民簽署的聖誕卡，未能親身簽署的，亦可到網上（https://hka8964.wordpress.com/2019xmas/）簽署電子賀卡，支聯會將於平安夜以特快專遞寄給良心犯、「天安門母親」群體和在囚異見及維權人士。