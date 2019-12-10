運動半年：警拘6022人 四成是學生 特首拒特赦

在反修例運動中被指濫捕以收寒蟬效應的警方公布，半年以來，共拘捕6022人，當中四成是學生，來自三百間中學，警方已對當中近千人提出檢控；至於被投訴的過千名警員，則未有聽聞有人受到紀律處分。面對大量學生被捕，行政長官林鄭月娥表示，情況令人憂慮，但由於被捕示威者涉嫌干犯的罪名嚴重，難以滿足民間五大要求中釋放示威者的要求。

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警方在昨天的例行記者會上公布，在持續半年的運動中共拘捕6022人，主要涉及非法集結、暴動及藏有攻擊性武器，最年輕的只有11歲，而年紀最大的更是84歲的長者，當中四成是學生；另外，已檢控的有956人，占被捕人數一成半；警察公共關係科高級警司江永祥公布被捕學生人數和比例時形容，情況令人憂慮。

他又指出，截至上周五投訴警察課共接獲超過1300宗投訴，警方已成立特別調查隊跟進，會按機制向監警會提交進度報告。但他拒絕透露有多少警員因違規被停職調查，只是說，警跟進投訴時有困難，特別是一些嚴重指控，因為當事人透過不同渠道講述所謂親身經歷後，拒絕向警方「落口供」或提供更多資料。

民權觀察成員王浩賢反駁稱，警隊有自己的攝錄隊，警員身上有行動呼號，警方若認真處理，實應主動調查一些明顯違法的個案，而不應歸咎難以接觸投訴人。他質疑，警方不積極處理警員涉嫌使用非法暴力和違規的個案，是默許前線警員以違反守則和法律的方式執行職務。他舉例稱，2014年傘運時，七名警員毆打被捕人士和警司朱經緯以警棍毆打途人，涉案警員均有停職候查，但反送中運動曝光的警員濫用暴力情況比傘運時更嚴重，次數更頻密，但至今沒有一名警員停職候查。他續稱，一些明顯違規的個案，例如在葵涌駕駛警用電單車衝向人群的交通警員、在西灣河開槍的交通警員以及在油麻地以警棍毆打示威者小腿七棍的警員全部以休假形式避開停職候查的一般調查程序。

民間人權陣線曾投訴警方於6月12日使用過度武力，但至今半年仍未獲警方跟進。民權觀察成員王浩賢批評，這顯示警方默許前線警員濫用武力和濫捕，而投訴課這種「自己人查自己人」的機制已經失效，難以向公眾負責。

王浩賢又指責警方濫捕以致被捕人數眾多，他解釋，一些未有干犯任何罪行的人亦會被警察拘捕，圍堵理工大學便是一例，事件中，警方以大包圍方式指控所有在場人士皆參與暴動，其實是要藉濫捕來製造寒蟬效應。

而在今(10日)早出席行政會議前，特首林鄭月娥被問及周日有80萬名市民上街堅持「五大要求，缺一不可」，當中一個要求是釋放被捕人士時，她再次拒絕，指被捕人士中，部分人士涉嫌干犯的刑事罪行嚴重，包括縱火、擁有危險爆炸品及襲警等，她反問，港府豈可罔顧法治，為了回應而滿足有關要求？