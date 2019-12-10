運動半年：警發近三萬彈藥 三分一射向理大 被指儼如軍事行動

被指在應對反修例風波中濫用暴力的香港警隊公布，在風波持續的半年內，共發射29863發彈藥，當中五成四是催淚彈，有不願透露姓名的獨立監察警方處理投訴委員會(監警會)成員向報章形容，警方在應對示威時使用催淚彈的規模和數量儼如「軍事行動」，「真的瘋了」。警方回應時稱，催淚彈是不傷害大量示威者時可選擇的最低武力。

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警方昨天在記者會上公布了自6月9日以來應對示威衝突時的彈藥使用情況，包括髮射19發實彈、約16000發催淚彈、超過10000發橡膠子彈、1999發布袋彈以及1863發海棉彈。

警方單日發射彈藥數量最多的行動，是在11月18日圍堵理大時用了7647發彈藥，包括3293發催淚彈、3188發橡膠子彈、667枚布袋彈和499枚海綿彈；若把之前一天開始圍攻理大時使用的3325發彈藥計算在內，警方單是針對理大便用了一萬多發彈藥，占所用彈藥總數的三分之一。另外，警方在理大事件中發射四發實彈，是發射實彈數量的次高。

警方使用彈藥次高的是11月12日的中大對峙，警方在該次行動中共使用4693發彈藥，當中包括2330發催淚彈和1770發橡膠子彈；第三高是10月1日國慶日的示威活動，警方共使用3344發彈藥，當中6發是實彈，是發射最多實彈的一天。而在國慶日前夕，警方放寬了使用武力的門坎。

面對警方使用如此大數量的彈藥，有不願透露姓名的監警會成員向《明報》形容，警方「真的瘋了」，情況就像是「軍事行動」；而在記者會上被問及時，行動部高級警司汪威遜表示，不回應有關「軍事行動」的評論，尊重對方的感受和表達自由，但就指出，維持社會秩序是警方的工作，而在處理大量示威者而又不想傷害對方時，催淚彈是可選擇的最低武力。

港府年初推出可以把任何人送往中國受審的逃犯條例修訂工作，受到市民反對，及至6月9日，有過百萬人上街反對，觸發警民衝突，被視為反修例風波之始，至今已持續半年。