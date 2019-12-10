選總統網軍成災 民進黨黑鍋重 韓營涉自導自演色情照

2020台灣總統大選倒數32天，最新一項總統選情調查結果發現，超過半數選民認為這次總統大選養網軍帶風向及不實抹黑對手的情形嚴重。其中，認為主要是民進黨在收買網軍及抹黑對手的比率，各佔45%、48%。就一張韓國瑜被抹黃的合成照，韓國瑜譴責惡意抹黑，但調查發現是韓營自導自演事件。

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據光華網今天報道說，台灣民調指近半選民認為綠營養網軍抹黑壞選風。國民黨立委參選人抨擊民進黨抹黑，利用執政利器製造各種亂象。據報道，這次大選藍綠廝殺激烈，負面選舉手法層出不窮。調查發現，有35%的選民認為這次大選養網軍帶領政治輿論風向的情形相當嚴重，18%覺得還算嚴重，合計有53%的選民覺得這次大選收買網軍的情形嚴重。覺得2020大選收買網軍情形嚴重的選民中，45%認為民進黨要為養網軍帶風向負主要責任。

報道稱，在不實惡意抹黑方面，33%的選民認為這次大選不實抹黑競爭對手的情形相當嚴重，20%覺得還算嚴重，合計有53%的選民覺得2020大選抹黑對手的情形嚴重。認為不實抹黑對手情形嚴重的選民中，48%認為民進黨是主要抹黑者。

據台媒進一步分析發現，在“蔡賴配”支持者中，各有近20%認為民進黨在收買網軍及抹黑對手上操作負面選舉的情況更嚴重。值得注意的是，目前尚未表態2020大選支持對象的選民中，36%認為收買網軍問題嚴重，其中45%歸咎民進黨；45%認為不實抹黑嚴重，其中43%認為民進黨問題較大，這些選民是否會因選風敗壞影響投票支持意向，有待觀察。

該報道說，這次調查於12月5日至7日晚間進行，成功訪問了1157位合格選民，另278位拒訪。在95%的信心水平下，抽樣誤差在正負2.9%以內。

報道說，就韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋公布一張韓國瑜被抹黃的色情合成照，韓國瑜周一批評有人用下三濫手段惡意抹黑，聲言再遇到類似情況會入稟法院。但僅事隔半天，製作色情圖者就被人起底，竟然是立場撐韓的台海軍退役上校黃征輝，事件被質疑是韓營自編自導。

該報道說，黃征輝隨即表示會“從善如流”地回收所有色情圖，並反批事件是有心人士惡意截圖及斷章取義。據臉書專頁《只是堵藍》周一深夜發文：“抓到了，真的是他們（韓營）自己人，藍營退役上校。今天韓辦總發言人王淺秋說，有人製圖抹黃韓導跟裸女睡覺，還誤導大家是綠網軍的抹黃，後來製圖者自首。現在抓到原來自己人，難怪不敢告。”

多名民進黨籍市議員、網民都留言批評及嘲諷，指韓國瑜為挽救插水的支持度，開始使用苦肉計，有人更認為之前韓被丟雞蛋的事都是自導自演。黃征輝則宣布回收色情圖，並呼籲一眾網民在選舉前夕要格外留神，瘋傳的網絡資訊與當事人的真正意思可能是兩回事。