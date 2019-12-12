兩泛民議員罷免動議遭否決 何君堯與鄭松泰須受委員會譴責調查

泛民主派立法會議員陳淑莊和邵家臻早前因參與2014年的佔領運動而被判監八個月，建制派議員為此在立法會內提出解除二人議員職務的動議，經辯論後，議案遭否決，二人議席得以保留。

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今(12日)天進入第二天會議的立法會，除了辯論上述一定不會獲得通過的動議外，尚須處理建制派議員何君堯以及泛民主派議員鄭松泰、林卓廷三人的譴責動議，其中，譴責何君堯的兩個動議均在建制派也無人反對的情況下，提交調查委員會處理，調查他被指與「7.21」元朗西鐵站內無差異攻擊乘客的白衣社團人士握手讚賞的指控，動議人郭家麒認為，行為反映何君堯支持和鼓勵暴力行徑，構成行為不檢，違反議員誓詞；另一項指控由嫁與洋人的毛孟靜提出，她指何君堯早前說她「食慣洋腸」，是肆意助長性騷擾和種族歧視，而何全無悔意，不符議員應有品行，嚴重損害市民對立法會的信心，實應譴責。

另一名須受委員會調查的，是泛民主派議員鄭松泰，提出譴責動議的建制派新民黨議員容海恩指出，鄭松泰在7月1日示威人士衝入立法會大樓時以直播形式帶人遊覽立法會，並指出何處有「狗」(反修例抗爭者對警察的別稱)，是協助他人破壞立法會，令立法會充斥暴力，亦令立法會蒙羞，理應受到譴責。

泛民議員陳志全以「不執行動議」的方式提出反對，獲多名泛民主派議員支持，因為建制派未審先判，指控理據薄弱，評論多於事實，是冤枉或抹黑，故此反對譴責或交調查委員會處理。

不過，其他建制派議員紛紛發言支持新民黨的動議，指真金不怕洪爐火，鄭松泰若是清白，便不應害怕被調查；有議員更指出，民主派經常要查明真相，但事涉泛民就反對調查，實在是「盲撐」。

經過橫跨兩日的辯論，陳志全的動議在今午經分組點票後被否決，原譴責議案的辯論中止待續，交付調查委員會處理。

陳淑莊、邵家臻議席得保

立法會大會昨(11日)天首先處理由建制派議員黃定光動議彈劾陳淑莊的議案，以及由另一名建制派議員黃國健動議彈劾邵家臻的議案。根據《議事規則》，任何議員一旦被判監超過一個月，其他議員即可動議解除相關議員的職務，獲在席三分之二的議員支持，議案即屬通過，主席須隨即宣告有關議員喪失議員資格。但由於沒有一個彈陣營的議員擁有三分之二的議席，動議幾乎不可能獲得通過。

黃定光說，陳淑莊煽惑他人犯公眾妨擾罪和煽惑他人煽惑公眾妨擾罪成，被判監8個月、緩刑兩年，而陳淑莊作為議員，知法犯法，嚴重影響立法會的尊嚴和誠信，故動議解除其職務。

至於因同樣罪名被判囚8個月的邵家臻，10月已刑滿出獄，提出動議的黃國健指，邵家臻既多次聲稱要為行為負責，故解除其職務是情、理、法俱備。

經辯論後，兩個議案均因無法取得在席議員三分之二贊成而被否決。解除直選議員陳淑莊職務的議案，在29票贊成、24票反對的情況下被否決；而解除社福界議員邵家臻職務的動議則在31票贊成、25票反對的情況下被否決。