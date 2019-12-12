科大學生周梓樂追悼會 大批港人排隊致祭

香港科大學生周梓樂的家人今天12月12日為他舉行追悼會。大批港人排隊致祭。周梓樂上月在警民混亂中從高處墜落身亡，死因成謎。有市民表示希望尋找真相。警方在致祭紀念館附近戒備。

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香港科大學生周梓樂上月在警方追捕中，在將軍澳尚德停車場高處墮下死亡事件仍然撲朔迷離。他的家人今天在大圍寶福紀念館為他舉行追悼會。據香港電台介紹，悼念儀式今天下午5點開始，大批市民在大圍港鐵站及靈堂外排隊入場致祭。晚上仍有大批身穿黑衣手持鮮花的市民排隊候車前往紀念館。科大學生會不滿香港警方在周梓樂開追悼會紀念館附近布防。

這個報道說，市民馮先生對周梓樂逝世感到傷痛。他指出，警察濫權問題嚴重，至今有太多無辜的人犧牲，但最後不了了之。他認為政府無作為，市民只可以站出來指出政府做錯。

歐陽女士表示，即使與周梓樂非親屬關係，但對他的離世感到非常痛心，難以想象周梓樂的父母多麼難過。她並讚賞周梓樂的父母好偉大，將兒子的器官捐贈給有需要的人。

羅先生表示，周梓樂的離世好像失去了一個親友，事件的真相仍未還原，應該為他走下去，尋找事件的真相。

22歲的科大學生周梓樂2019年11月4日凌晨在新界將軍澳商業中心停車上三樓墜下二樓重傷，送醫4天後不治身亡。據維基百科介紹，當時傳言有警察在那裡結婚設宴，示威者聚集表示「贈興」，其間出現混亂，警方施放催淚彈。不算自殺抗議及其他未完全證實事件，周梓樂是反修例警民衝突現場附近首例受傷並死亡的人。有輿論指事發現場圍欄高度1.2米，周梓樂不太可能失足墜樓。醫院也指周的頭部和右髖骨受傷，不同於墜樓常見的手足受傷。