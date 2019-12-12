移居大馬計畫拒港警申請 一高層申請已被拒 港人申請則倍增

中國近年加強對香港干預，令港人外移人數增加，近月反修例風波更令情況火上澆油，但備受指責的警隊，將無緣申請移居馬來西亞。根據有線新聞報道，馬來西亞政府近日通知處理長居大馬的機構，不會接受警察的申請，相關公司獲悉，最少有一名警察高層申請被拒。

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馬來西亞自2002年起推出「第二家園計畫」（MM2H），容許外國人以長達10年居留簽證在當地居住，但不算是移民。該計畫在香港並不吃香，不過，今年申請人數大增，根據該計畫的資料，去年有193個申請獲批准，但今年申請的港人數量已超過一千人，較三個多月前報道的251名申請人大增三倍，顯示大部分申請人是在近月作出。

專責相關計畫的馬來西亞第二家園交流中心負責人鄺文政昨(11日)天在香港有線新聞中表示，今年至今已處理逾千宗港人移居申請，當中三百多宗申請來自公務員，而警察家庭申請有約三十宗。

但他透露，上周四接獲馬來西亞政府通知，表明保安部隊、尤其是警察的申請不會被接受，根據馬來西亞旅遊局在一個會議上解釋，有關決定是基於「國家安全」考慮作出，據他所知，已有一個警察高層的移民申請被拒絕。

有線記者其後以申請者身分致電馬來西亞相關部門，職員承認相關政策已實施，但強調並非針對香港警察，而是在去年9月已基於安全理由收緊審批，拒絕有保安部隊背景的人士申請。

不過，網媒《Journesis》本年10月才引述馬哈蒂爾政府的消息人士透露，香港警察申請「第二家園計畫」將一律不會獲批，原因雖沒有明文規定，但據稱是因為大馬當局認為，港警學歷低，又曾以下犯上，例如香港警察員佐級協會主席林志偉曾公開發信批評港府第二把手的政務司司長張建宗。該名消息人士更透露，一名高級督察申請失敗。

馬來西亞- 我的第二家園計畫是由馬來西亞政府推動的一項計畫，讓所有外籍人士申請多次入境社交簽證，以便長期居留在馬來西亞，簽證有效期限為十年，並且可以更新。成功申請者可攜同直系親屬移居當地。不過，此計畫並非移民計畫，成功申請者不具大馬公民身分，既沒有投票權，亦不會獲發大馬護照，但好處是可保留原有國籍。