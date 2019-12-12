美國在「台美數位經濟論壇」拉攏台灣加入防堵華為產品陣營

2019台美數位經濟論壇2019年12月10日舉行，由國發會主委陳美伶（右2）及美國商務部代理助理部長史宜恩（左2）分別率台美雙方相關單位代表出席。右1為美國在台協會台北辦事處長酈英傑。（國家發展委員會提供）

台灣國家發展委員會官員透露，美國為信息安全考慮，在11日剛落幕的「2019台美數位經濟論壇」拉攏台灣加入防堵華為產品的陣營。

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「台美數位經濟論壇」(Taiwan -U.S. Digital Economy Forum, DEF)由國發會與美國在台協會(AIT)共同舉辦，國發會主委陳美伶、美國商務部代理助理部長伊恩斯特夫(Ian Steff)率領雙方代表出席。針對5G、資安、數據經濟、跨境數據流動與隱私、AI/ IoT等五大議題政策對話，昨天落幕，發表了十大聯合聲明。

其中，最值得注意的是前兩項聲明，一、在理解半導體產業涉及影響一國經濟及國家安全的基礎上，與信賴合作夥伴共同發展先進研發，加深半導體產業的整合。二、支持安全且受信賴的5G硬件、軟件及標準的部署，以維護「布拉格提案」的民主與開放市場價值；強調透明開放5G架構，支持多元化5G供應鏈。

所謂「布拉格提案」是今年五月美國聯合北約、歐盟，德、日、韓、澳等三十多國代表，在布拉格召開5G安全準則討論會議，警告各國政府慎防5G供貨商可能帶來的威脅。各界解讀矛頭對準華為的意味濃厚。

台灣國發會官員表示，在論壇的研討過程中，台美雙方都認知半導體產業的成長和投資，對國家經濟有重大影響，如果產品有安全疑慮，就可能危及國家安全。因此美方積極擴大影響力，一再重申對華為制裁的行動理念，希望世界各國都能注意某個國家來的產品可能影響國安。台灣的官員很有自信地說，台灣當然支持，因為台灣本來就已經在做了。

國發會並透露，台美雙方決定成立「台美數位經濟工作小組（Taiwan–U.S.Digital Economy Working Group）」，計畫每年至少開會一次，在下一次論壇舉行之前，工作小組透過定期會議，檢核工作進度並訂定來年工作計畫，確保持續推展論壇提出的相關政策重點與倡議。

因雙方同意台美數位經濟關係的完整範疇，對經濟及國家安全都具有影響，工作小組預計將由美國在台協會副處長及台灣國發會副主委共同主持。