警務處長：警隊公信力低是因為「假新聞」要求刪帖次數急增逾18倍

香港警隊的公信力近月屢創新低，但新任警務處長鄧炳強在電視節目中表示，市民不信任警隊的主要原因是因為「假新聞」。這樣的響應，讓你想起不斷把問題歸咎於傳媒的美國總統特朗普？抑或是不斷把香港反修例風波持續的原因歸咎於外國勢力的中國外交部發言人？

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根據香港民意研究所本月6日公布的香港紀律部隊及駐港解放軍民望民調結果，市民對警務處的滿意度評分跌至 35.3分，較 6 月初急跌 25.7 分，有四成受訪者給警隊「0 分」，得分是九支紀律部隊中最低，亦低於解放軍駐港部隊。情況與中文大學10月公布的結果相若，根據中大民調，逾半受訪者對警隊「完全不信任」，不少評論指，警隊公信力已經崩潰，必須改善其依法執法能力和監察機制，才可紓緩現時空前緊張的警民關係，讓社會回復互信。

不過，鄧炳強前(10日)晚在無線電視英文台節目《清心直說》回應警隊公信力處於低谷時表示，會找出原因，但他認為，市民不信任警隊的主要原因是因為「假新聞」，未來會增加透明度及保持警隊專業，警方也會盡量說出事實，以反駁「假新聞」。他透露，警方曾嘗試聘請公關公司改善問題，但公關公司以怕對生意帶來麻煩為由而拒絕。

警方今年要求刪帖數量大增逾18倍

鄧炳強沒有舉例指出那些是「假新聞」，但警方對網上言論大感不滿並要求刪除則是事實。根據創新及科技局昨(11日)天就立法會質詢作出的回復顯示，警方今年截至上月底，向社交平台提出621次「刪帖」要求，較去年全年的32次急增超過18倍；而向網站提出的刪帖要求則有34宗，較去年全年大增近5倍。至於有關要求有多少獲得受理，創科局沒有像其他部門般列明宗數，只是以「部份受理」來交代。

局長楊偉雄在書面回應中更指出，「過去數月」，網上或社交媒體流傳很多虛假消息，特別是大量針對警隊的假新聞和沒有確實證據的指控，指這些消息「製造社會恐慌，……破壞警隊和市民的關係。政府強烈譴責」。局方沒有舉例，但警方10月時曾承認要求臉書刪帖被拒，帖文標題為《警暴、黑暴、藍暴，都是用武器針對人來攻擊，是想攞命的，令人髮指！》，警方質疑用戶言論失實及製造社會恐慌。

不過，警方也曾多次被指撒謊，在例行記者會上文過飾非。以11月18日為例，警方驅散聲援理工大學人士的人群時，示威者走避時出現「人迭人」，警方卻表示「沒看見」；11月11日，警員駕駛電單車衝向身穿黑衣的示威者，但警方表示，涉事警員當時只是在人群中「穿插」，「試圖分隔警員與示威者」；9月21日，警方把一名身穿黃色反光衣的社工帶到後巷拳打腳踢，過程被居民拍攝並放於網上，但警方否認廿 3員有不當行為，稱網上片段只見有警員在踢一件「黃色物體（yellow object）」。警方的言行迫使六名記者在11月4日頭戴貼有「查」、「警」、「暴」、「止」、「警」、「謊」單字的頭盔出席記者會，惹來警方不滿，並中止記者會。