抗爭化整為零 破壞變野貓式 今早數十人步行上班抗議 多區「和你寫」

香港的反修例運動持續半年後，大型示威抗爭偃旗息鼓，市面轉趨平靜，但野貓式的破壞行動不時在不同地區發生，而小型的「和理非」行動亦持續，以保持社會對運動「五大要求」的關注，今早便有一群「上班族」響應網上「和你返工」的號召，一邊步行上班，一邊高叫「解散警隊」等口號；到了中午，則會有人在尖沙咀東部的噴水池旁舉行「和你寫」行動，為在囚及被捕的抗爭者送上手寫祝福的聖誕卡，另外，多區會繼續有「和你lunch」的遊行示威活動。

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今早的「和你返工3.0」活動，有數十人響應，他們在銅鑼灣集合後，分東(鰂魚涌方向)、西(上環方向)線步行上班。參加者多數戴上口罩，部分人手持寫有「五大要求」的單張，亦有人迦舉美國旗，他們沿途高叫「光復香港 時代革命」等運動口號，而防暴警察則在旁戒備。西線隊伍行過警察總部、向金鐘政府總部邁進時，部署在該地約十名防暴警用揚聲器警告各人，指他們正參與未經批準的集結，但沒有採取進一步行動。

不過，在民間人權陣線本月8日有80萬人參與的國際人權日遊行之後，警民大型衝突暫停，但市面每天都有零星的破壞事件發生，這種「游擊式」激進抗爭行動包括不同形式的堵路；在巴士靠停時按動車後的「死火掣」，使巴士無法開動而造成馬路阻塞；以巴士上的緊急用手槌擊毀車窗，令巴士須暫停服務；破壞建制或支持警方的「藍店」，包括以塗污、毀壞閘門，甚至投擲汽油彈；而一些公共設施亦成為攻擊目標，例如有讓行人橫過馬路時等候的安全島被縱火；至於被指「黨鐵」的港鐵車站則繼續成為破壞目標，例如牛頭角站12日凌晨收車前便被人衝入站內破壞票機及投擲汽油彈，之後快速散去，無人被捕。

面對這種「野貓式」襲擊或破壞行動，警方應對的人手有所增加，以市面所見和拘捕情況看來，警方是以派員在高風險地點戒備和埋伏為主，例如在每天中午時分在中環畢打街附近的天橋派駐防暴警，估計是預防中環「和你lunch」活動轉化成堵路行動；而昨天和前天有兩名中學生在旺角彌敦道破壞巴士行動時當場被捕，顯示警員在該處埋伏，抗爭者有行動時實時將人拘捕。

警方所須資源增加之際，抗爭者一旦遇上埋伏警察後的被捕風險亦大大增加，因為在大型衝突中，往往有不少「同路人」上前救援被捕人士，但在零星的破壞行動中，涉及的人數可能「一隻手數完」，即使同行者上前救援，亦可能落得一同被捕的下場，例如9日在土瓜灣被捕的師生，以及昨天在旺角阻止拘捕干擾巴士學生的兼職講師，料想屬於這種情況。