香港5青少年被拘捕 涉環衛員工被磚砸死案

香港5名青少年12月13日被捕。警方指控他們在11月中旬的一次反送中抗議衝突中，涉嫌對一名環衛員工被磚塊砸中頭部死亡案負有責任。

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據法新社今天發自香港的報道，這5名青少年，三男二女，年齡在15-18歲。警方周五逮捕了他們。他們被控涉嫌殺人，騷亂，傷人。據警方發布的聲明，這5人目前受到拘押，等待更深入調查。

該報道說，今年11月中旬，一名70歲的環衛人員在試圖拆去親民主派示威者設置的路障時，頭部被一個磚頭擊中。

當時正值反送中運動進行到5個月，示威者改變戰略，採用“遍地開花”行動，通過更多打砸行動，最大限度打擊警方。

一些現場圖像顯示，當時有相互敵對的抗議團體互擲磚頭，然後一名男子被磚頭擊中，倒在地上。這名70歲的男子第二天在醫院不治身亡。一周前，香港科大的22歲學生周梓樂在將軍澳一場衝突中從停車場墜下身亡。親民主派指控警方暴力是他死亡的原因。

據香港電台消息，被磚頭擊中頭部而死的環衛工人是香港食環署的外判員工。上月他在上水區清理試圖路障，被磚塊集中頭部，傷重不治身亡。香港警方表示，該案由香港新界北區重案組調查。這5名被拘押的青少年涉嫌謀殺和參與暴動及傷人。