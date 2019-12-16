秦家驄向習總發公開信：一個民主的香港對你有益

曾服務紐約時報、在1979年創辦華爾街日報中國分社的秦家驄，在紐約時報撰文向中共領導人習近平發公開信，題目就是《習先生，一個民主的香港對你有益》。公開信內容指出，在一國兩制模式下，北京既然可以容許台灣繼續享有現有的民主，“那麼從理論上來說，香港至少應該能夠在當地發展民主，只要它不排斥中國的主權或對中央政府構成威脅”。秦說，如果北京能澄清2047年（50年不變的期限）後香港將何去何從，並接受港人“在成為中華民族不可分割的一部分同時，希望當家作主的願望，那麼對你來說，就會是一個雙贏局面：不僅在香港，在台灣也是如此”。

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不過秦家驄的公開信不啻指出：“而眼下，在這兩個值得珍視的地方，你正在失去民心。”

目前定居香港的秦家驄在信中指出，習近平應該在2019年臨近尾聲之際，認真反思一下過去一年“一國兩制”原則所遭受的重創，並對一些誤解加以澄清，這些誤解造成香港持續的動蕩，也讓統一在台灣越來越不得人心。

公開信引述政治分析人士和民調結果指出，香港發生的事情對於台灣的政治形勢和下個月的總統大選，產生了直接而明確的影響，不利於對最終統一持更開放態度的候選人。島內的看法是，香港人正在抵制內地在各個領域加強管控的做法，尤其是民主和法治方面。

文章指出，前香港特首梁振英最近在外國記者會上演說時說：“我並不認為，也看不到有需要在2047年後放棄‘一國兩制’，前提是民主派人士及西方支持者不破壞這一原則。”他還說：“我們應該注意到香港已經被允許把土地年期超越2047年，今年賣的土地的年期將在2069年屆滿。”

秦認為，假使北京能確認“一國兩制”的確沒有最後期限，也許並不會消除人們的恐懼或讓抗議運動平息，但它會是一個開始，是建立信任和邁向談判的基礎。不僅對香港民眾如此，對外國投資者亦如此。秦說，這還有助於化解香港人的另一個長期的心結，也就是對民主的渴望。正如基本法所言，最終目標是行政長官由一個有着廣泛代表性的提名委員會按民主程序提名後普選產生。基本法還規定，最終達到立法會全體議員由普選產生的目標。產生辦法要根據“循序漸進的原則”而規定。

公開信又建議北京，可將港人視為對民主關上大門的人大8.31決定，是一個“循序漸進”過程的一部分，未來在普選方面可以取得更多進展，那麼可以想像，反對意見可能已經平息。如果2047年不是一個確定不變的終點，香港可以在這一天之後繼續向民主邁進，情況就更是如此。

秦同時建議在更短時間內採取具體步驟建立信心，其中應採取的步驟包括：

一、安排行政長官林鄭月娥與新當選的區議員會面；

二、對香港政府進行改組，撤換表現不佳、支持率極低的官員；

三、委任民主派，也就是反對派成員加入諮詢委員會，以反映更廣泛的觀點。

四、重組功能界別，使其更具代表性，比如取消公司/團體票，僅保留個人票。

如果不採取這些步驟，也許香港人就只能認定政府在某種程度上，希望見到民眾每周湧上街頭，希望見到更多激進的年輕示威者繼續使用日趨極端和暴力的手段，而且沒完沒了 為了試圖進一步加劇混亂和分裂，也許是在為以後採取更嚴厲的應對措施找理由。

秦向習近平建言，如希望達到統一台灣的雄心壯志，中國政府在“一國兩制”問題上的立場一直是，只要統一，無論社會、經濟還是政治，都沒有必要變。香港和澳門的情況就是這樣，台灣大抵也是如此。台灣人民經過幾十年不斷求索，民主得之不易，說服他們放棄，是不大可能發生的事情。

文章進一步指出，如果中國政府的立場果真如此，台灣在“一國兩制”制度下仍能保持民主，那麼香港的民主問題似乎就沒有什麼大不了的。當然，政黨不能主張分裂，中國的國家安全應該得到維護。（畢竟，清政府也不允許孫中山在香港從事革命活動，不能容忍以香港為顛覆基地，在這個意義上，中華人民共和國並非特例）如果台灣能夠實行民主，那麼從理論上來說，香港至少應該能夠在當地發展民主，只要它不排斥中國的主權或對中央政府構成威脅。

更大的民主能給香港帶來更為完善、更為穩定的治理。目前持續數月的抗議活動就是一個例子，讓大家看到當政府脫離人民，會發生什麼。如果民眾在政府的選擇中發揮更大的作用，那麼發生這種大失敗的可能性要小得多。基本法規定，行政長官對中央人民政府和香港特別行政區負責，但缺乏行政長官對香港民眾的問責機制。