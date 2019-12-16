市民發起“和你聖誕購物”警方旺角施放催淚彈“防暴”

網民在港九多個商場發起“和你Christmas Shop”活動，期間發生警民衝突，有示威者在沙田遭到數名警察按倒在地上，其中有黑衣便衣警察。

全港多人響應網上號召，在港九多個商場發起“和你Christmas Shop”，希望市民繼續支持“黃色經濟圈”之餘，亦毋忘抵制不支持爭取五大訴求的店鋪。其中銅鑼灣時代廣場和太古城中心均有市民聚集，他們於中資及美心集團旗下食肆貼傳單呼籲罷食，有部分激進示威者更在這些所謂“藍色”的食肆搗亂。警方晚上在旺角與群眾對峙時，發射多枚催淚彈及胡椒彈，一名記者無端中招。這是兩星期以來香港街頭首次再嗅到硝酸的催淚瓦斯。

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有較為激進的示威者在沙田新城市廣場進行“和你Christmas Shop”活動時，在美心集團旗下的食肆和咖啡店用油漆噴上杯葛的字眼，部分餐廳設施遭到搗亂。到了晚上，旺角街頭多處出現警民對峙的局面，有群眾對警察發起噓聲和謾罵聲，警方於是向群眾施放多枚催淚彈回應。

周日較早時，防暴警察衝入沙田新城市廣場，另一方面，位於九龍東的德福花園商場，亦同時遭到警察硬闖進入，警察聲稱追捕示威者，期間警察更與黑衣示威者發生扭鬥。由於警察強行衝入商場，導致很多購物者包括小孩無從走避，一名小孩更被胡椒噴末擊中倒地。在場的一名志願救護人員告訴南華早報，小孩當時哭嚷眼睛受了傷。一名撐警的大媽與黑衣人對罵時，遭人用油漆幫她“畫眉”，一臉煤黑，事後被救護人員帶離現場。

也有群眾在金鐘添馬公園舉行撐警聚會，譴責示威者暴力行為，人群中不少人舉起五星紅旗，女士打扮不乏濃妝艷抹，部分人士以普通話交談。

因為林鄭月娥政府推出的逃犯條例修訂而挑起的反政府運動，迄今已超過半年時間。特首林鄭月娥雖然在不情不願下撤回修例，但卻一直拒絕示威者提出的其他訴求，包括成立獨立調查委員會以及釋放警方濫權下所拘捕的示威者。

“和你Christmas Shop”活動，主要是喚醒社會五大訴求尚未得到政府的回應，以及要堅定製裁“藍色”商戶，支持“黃色經濟圈”。黃色泛指支持民主訴求的人士和團體，藍色則是指撐共撐警的族群。美心集團遭到示威者杯葛，主要是因為該集團已故創辦人的女兒伍淑清，一直為中共講話，甚至被示威者批評刻意抹黑香港的年輕人，以討好北京當局。美心集團早前曾發出通告，聲稱伍女士並非集團管理層，只是手持集團股份，似乎有意與伍割席，但並未收效。

在港島東的太古城中心，有接近200人組成人鏈遊走商場，並以美心集團旗下食肆為目標。他們先後走到Starbucks、Simplylife、北京樓等美心集團餐廳貼上“罷買通告”。美心旗下餐廳Treats亦被貼罷食宣傳單，示威者呼籲仍在內用餐的市民離開。