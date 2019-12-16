漢翔與洛馬策略聯盟將推動台灣成為F-16戰機亞太維修中心

台灣負責執行F-16戰機性能提升的漢翔航空工業公司，明天將與F-16原廠洛克希德馬丁公司簽署策略聯盟合作協議書，將對外宣布，共同推動促成台灣成為F-16戰機亞太維修中心。

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台灣空軍144架F-16A/B戰機，目前正透過「鳳展計畫」進行升級改造工程，目標是升級為F-16V，並將向美國採購66架F-16V戰機，因此未來台灣F-16戰機合計將達到210架，成為亞太地區擁有F-16戰機數量最多的國家。

鑒於亞太地區F-16戰機維修的商機十分龐大，漢翔與洛克希德馬丁決定推動策略聯盟。漢翔公司表示，F-16構改是一項極為艱巨的任務，但能呼應政府推動的維修在地化，希望能藉由與國際性的指標公司策略聯盟，帶動國家產業升級與經濟發展，台灣行政院長蘇貞昌明天將會到場見證並發表談話。

漢翔今天也首度公布F-16A/B戰機升級改造生產線，從工班運作到各部件組合測試，以及由洛馬首席試飛員升空測試等畫面，將F-16在台灣的構改生產線全方位解密。

台灣國防部長嚴德發之前曾在立法院承諾，中華民國將會是第一個和洛馬合作升級F-16V戰機的國家，升級改造工程2023年會如期如質完成，希望台灣未來成為亞太最大的F-16戰機維修中心，國防部樂於配合立法院附帶決議所提到的工業合作，現在已經有十七項工業合作和美方商談中。