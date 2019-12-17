台總統大選3家面辯說什麼 先預猜

台灣總統大選首場政見發表會周三晚（18日）登場，光華網預猜總統蔡英文將會向人民報告3年多的執政成果及未來4年的施政方向，並提出“1要3不要”；國民黨總統候選人韓國瑜則會再度以“韓式風格”做到攻守兼備，針對蔡英文施政及國政時事等重大議題進行攻防，不排除視情況丟出政策彩蛋。宋楚瑜被認為會提台灣困境。

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據光華網今天報道說，台灣總統大選首場電視政見會，蔡端政績韓丟彩蛋宋提困境。消息說此將是韓國瑜、蔡英文及宋楚瑜將首度正面交鋒。

報道稱，親民黨秘書長李鴻鈞表示，以宋楚瑜的歷練，隨時都做好應戰準備，將着眼從國內到國外看台灣的困境與解決之道。韓國瑜辯論小組成員陳以信表示，韓國瑜這次辯論除了要陳述對國政的願景外，也會針對現行政策進行檢討以及配合時事，采“攻守兼備”的方式進行，兩岸、外交、經濟等政策都是攻防重點。他坦言，蔡英文參加過3次總統選舉，辯論、政見會經驗相對豐富，韓國瑜必須慎重並花充分的時間來準備；而辯論小組除了搜集相關資料與國政顧問團討論外，也會為韓國瑜做各個層次的設計，並安排會面做實際的商討與練習。

報道指，蔡英文總統競選連任辦公室發言人廖泰翔表示，蔡英文仍然是國政優先，對於相關的政績與政策都是信手拈來，這不是蔡英文第一次參選總統，但每次都是以嚴肅的態度跟人民報告。他說，這次政見會上總統仍會誠懇向人民報告3年多的執政成果及未來4年的施政方向。蔡營期待“1要3不要”，“要”理性討論；“不要”說過不承認、“不要”有侮辱或歧視的言論，最重要的，“不要”有政治口水。

據蔡英文幕僚透露，這次政見會新增一組政治幕僚針對韓國瑜過去在政見會及媒體堵訪的臨場反應，對突髮狀況做預擬，避免重演類似耳機、護唇膏等事件。

大選首場辯論會前，台灣網紅波特王事件預計會成為攻防議題。台灣網紅波特王與蔡英文合拍影片，稱呼蔡英文為“總統”，遭中國廠商解約，蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜都表態相挺。蔡英文周一對事件表示遺憾，稱在自由民主社會大家都可以創作，叫台灣總統也是自然平常的事情，中國的行為違反民主自由及台灣珍惜的價值。韓國瑜周一在臉書直播時抗議並聲援波特王，強調“政治歸政治、經濟歸經濟”；他以世界麵包冠軍吳寶春為例指出，吳一年前在上海開了麵包店，結果在台灣引起軒然大波，後來他站出來聲援吳寶春，希望大家不要給吳寶春壓力。韓國瑜說，如果波特王因為採訪蔡英文使得他在經濟上受到損失，他也呼籲這些廠商千萬不要這樣做。

報道說，親民黨總統候選人宋楚瑜周一晚受訪時也表示：“我們的領導人叫總統，請問不叫她總統，要叫她什麼？”但他也說，蔡英文處理很多事情不面對事實，像是她曾對自己說，不會暴衝，希望兩岸和平，但當初怎麼找賴清德當行政院長，賴還自稱是務實的台獨工作者，這與總統的政策合嗎？現在賴變副總統候選人了，難道總統要聽副總統候選人的？