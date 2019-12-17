總統選舉 國民黨官員多爆粗口被指圖窮匕首

台灣媒體今天盛傳國民黨主席吳敦義為韓國瑜競選站台大批民進黨蔡英文當局，卻失言爆粗口事件。媒體評論國民黨選戰包括韓國瑜低俗黃話與多爆粗口反而失分。此前吳敦義厲批總統府秘書長陳菊貪腐是肥滋滋大母豬引發媒體指責，此次吳敦義用閩南話衰尾查某指責蔡英文執政無能差勁透了，讓台灣殺人案迭起。

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據聯合新聞網今天報道說，又失言？吳敦義痛批治安太差！ 怒嗆蔡英文“衰尾查某”。消息說，國民黨總統候選人韓國瑜全國勞工後援總會今（ 17 ）日舉行成立大會，國民黨主席吳敦義致詞時，先是痛批蔡英文治安表現差、經濟也差，最後直接開嗆蔡英文是“衰尾查某”，此話一出馬上在網上引發熱議，繼去年九合一選舉暗諷陳菊是“肥滋滋大母豬”後，再度身陷失言風波。

該報道稱，吳敦義致詞時強調，要讓以台灣安全、人民有錢做號召的韓國瑜當選總統，總統選對人，就會選最好的行政院長，除此之外，立委也很重要，一定要拿到 60 席立委席次，在立院過半。接着話鋒一轉，吳敦義痛批綠營執政的當今社會治安相當差勁，痛批蔡總統 3 年半來做的不好，甚至用台語強調現在的治安等級是“夭壽歹”不是普通差而已，接着脫口說出“蔡英文這個衰尾查某”直指一定要讓蔡英文下台才行。

吳敦義接着開始批蔡政府的“年金改革”沒道理，他認為政府應給軍公教安穩生活，退休後也應該要衣食無缺，因此現今蔡英文減少年金是不對的，並承諾“國民黨 2020 若重返執政，一定會依照物價上漲率，推動合理的改革”。

聯合新聞網說，事實上這並不是吳敦義第一次失言，去年替韓國瑜輔選時，就曾在公開場合暗酸總統府秘書長陳菊是“肥滋滋的大母豬”，他自己則事後坦承“形容詞不當”，如今嗆蔡英文是“衰尾查某”，再度陷入失言風波，引發熱議。