台灣大選總統候選人首場政見會蔡韓懟撕 兩岸議題火藥味

2020年台灣總統大選今天舉行第一場媒體政見會，蔡英文，韓國瑜，宋楚瑜分別闡述競選綱領與執政政見。蔡英文與韓國瑜針鋒相對，兩岸議題成為交手利器。蔡英文回擊韓國瑜指正是在選中華民國總統。蔡英文並指執政有成績，台灣經濟可嘉，公認是亞洲四小龍第一。宋楚瑜被指顯邊緣化，政見包括上任一屆做撥亂反正工作。有批評指韓國瑜未敘政見。

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據明報今天報道說，台灣大選總統政見會兩岸議題成焦點，韓國瑜蔡英文針鋒相對。

該報道說，台灣總統選戰今（18日）晚正式揭開戰幔，民進黨候選人蔡英文、國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜，一同出席選戰的首場電視政見發布會，首度同台講述政見。兩岸關係成焦點議題，韓國瑜及蔡英文針鋒相對，韓要求蔡說清楚她對台灣的定位，如不支持台獨就跟着他大喊3聲“中華民國萬歲”。蔡英文就質疑，韓國瑜當選高雄市長不到3個月就說選總統，是背棄選民。

報道稱，大會安排每名候選人分3輪發表意見，每一輪發言10分鐘，經抽籤後發言順序為韓國瑜、宋楚瑜、蔡英文。首先發言的韓國瑜，提出台灣“到底是什麼國家”的問題，批評蔡英文過去3年從來沒有講清楚，都用“這個國家”稱呼台灣；又炮轟蔡“不愛中華民國，不要九二共識，對不起台獨朋友，很多人投票給你希望台灣獨立，但你讓他們失望”。韓國瑜重申自己的立場非常清楚，他支持中華民國，捍衛中華民國主權和憲政體制，並向蔡英文稱：“請喊出台灣獨立，我會覺得你有勇氣。如果不支持台獨，也請大聲講出來！”他稱，蔡英文如不支持台獨就跟着他大喊“中華民國萬歲”，他更即場高喊3聲“中華民國萬歲”。

據韓國瑜又稱，相信民進黨在蔡英文領導之下很多人貪污，表明若當選會立刻成立特偵組，“像X光一樣嚴密檢查我”，若有貪污“不要假釋，關我關到死！”

該報道說，蔡英文則稱，2020年要選出值得信賴的總統，但韓國瑜當選市長不到3個月就說選總統，是台灣史上前所未見，批評他違背政治責任、背棄選民。對於韓說要重組特偵組調查自己，蔡稱他連自己的豪宅案都說不清楚，何況是將來特偵組。蔡英文亦批評韓國瑜稱，如果天馬行空地開政策支票，沒有帶領台灣的能力，“這絕對不是要選擇的總統候選人”。

宋楚瑜則稱，台灣社會面對的最大問題是藍綠築起的對決高牆，陷入相互撕裂的對立，因此需要一名腳踏實地的候選人，他就是不計個人毀譽、為台灣打拚的人。