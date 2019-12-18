台灣總統大選政見各述登場 首場辯論定11天後

2020總統大選首場電視政見發表會18日晚間在華視登場，每一候選人發表政見時間共為30分鐘，分3輪發表政見，每一輪時間10分鐘。而總統大選電視辯論會，目前總統候選人3陣營及媒體的協商結果出爐，辯論會將於29日下午2時在公視舉辦，由媒體人陳信聰擔任主持。

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據中央社報道說，2020總統大選首場電視政見發表會18日晚間在華視登場，三組候選人包括總統蔡英文、國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜，將首度在電視轉播中完整呈現政見。

根據中選會規畫，今天晚間7時在華視舉辦的首場總統候選人電視政見發表會，每一候選人發表政見時間共為30分鐘，分3輪發表政見，每一輪時間10分鐘。至於發表政見的順序，則在發表會前抽籤決定。

總統蔡英文競選連任辦公室發言人廖泰翔表示，蔡總統仍然是國政優先，對於相關的政績與政策都是信手拈來，這不是蔡總統第一次參選總統，每次政見發表會或辯論會都是以嚴肅的態度，全方位跟人民報告。

韓國瑜幕僚表示，韓國瑜國政顧問團早已公布涵蓋國防、外交、兩岸、經濟等26項政見，做足準備，希望把選舉主軸回歸到與總統蔡英文政見比拼。首場政見會論述主軸將緊扣經濟議題，凸顯民進黨政府執政下，民眾對於經濟發展的無力感，並提出相關解方。

親民黨發言人張碩文表示，宋楚瑜早已準備好政見發表會，但因應全球政治、經濟局勢變化，加上宋楚瑜勤跑基層了解民眾需求，並與各界人才討論，也不斷修正內容，屆時將在政見會提出解決之道，讓台灣人民與世界接軌。

依總統副總統選舉候選人電視政見發表會實施辦法規定，電視政見發表會應舉辦4場，其中總統候選人3場、副總統候選人1場。

報道引據中選會規畫，3場總統候選人電視政見會時間，除了明天晚間7時由華視轉播，其他兩場分別為25日下午2時中視轉播、27日晚間7時台視轉播。另外，副總統候選人電視政見會20日晚間7時由公視轉播。

該報道說，總統大選電視辯論定於29日下午2時在公視舉辦，由日前提出有意願舉辦的媒體共同辦理。辯論會將會有4階段，公視新聞部製作人陳信聰擔任主持，四報一社擔任媒體提問人。

報道稱，總統大選電視辯論會協商今天舉行，公視邀集總統候選人3陣營代表、有意舉辦的電視媒體（包含三立、民視、中天、TVBS）以及四報一社（蘋果日報、自由時報、聯合報、中國時報及中央社）開會協商，決議訂於12月29日下午2時在公視舉行，預計於下午4時30分結束。

辯論會流程分為4個階段，第一階段申論，3名總統候選人各有8分鐘時間，總長度共24分鐘；第二階段媒體提問，會由四報一社提問5個題目，總統候選人回答時間為2分30秒，總長度共41分鐘；第三階段交互詰問，提問人時間為1分鐘，而答題人各有2分鐘時間回答，總長度共45分鐘；最後是結論。

整場電視辯論會預計長達2小時，將由公視新聞部製作人兼節目“有話好說”主持人陳信聰擔任主持人。

該報道說，目前協商決議電視辯論會先舉辦1場，是否舉行第2場則會由總統候選人3陣營再協商討論。