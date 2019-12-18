習近平到訪澳門 張倫評一國兩製為何港澳實施結果不同

中國主席習近平今天抵達澳門，對澳門展開為期三天的訪問，並將於周五主持澳門回歸二十周年的慶典儀式。澳門當局大規模加強安全措施，來自中國大陸的警察嚴格把手澳門與香港的所有交通渠道，多名持香港護照以及國際護照的記者被拒絕進入澳門，澳門當局還拒絕了多項集會申請。

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就在香港動蕩局勢無法平靜之際，中國官方媒體大力宣傳將澳門作為一國兩制的典範，中國駐法大使更是將一國兩制稱讚為是世界上“絕無僅有”，聲稱澳門例子顯示一國兩制模式的活力。

如何理解香港與澳門回歸中國之後今天截然不同的狀況？

一位經常去香港旅行的澳門人向法新社表示：“這裡完全是一個國家，一個制度。”他補充說，在澳門舉行抗議活動是“毫無意義和十分危險的”。他還表示，當地居民對城市精英的財富，有限的交通基礎設施和嚴重的人滿為患感到憤怒，儘管澳門人已經變得更加富有。

旅法學者法國賽爾其-鵬多瓦茲大學（Université Cergy-Pontoise） 政治學學者張倫這樣向本台表示：香港與澳門看似可比，都是回歸中國大陸不久的前西方殖民地，而事實上，這兩座城市之間存在天淵之別。首先，澳門人口僅有70萬，是香港的一個零頭，從行政操作層面上來看要比香港容易得多；其次，香港是一個政治，經濟，金融與文化中心，多年來紀念六四天安門事件，自由民主的理念在香港深入人心，而澳門人似乎更加關注經濟層面的生活。香港也是近代史上對中國影響最重大的城市之一。而澳門從來也沒有扮演過政治或者文化中心的角色。最後，澳門經濟因賭博行業而飛速增長，經濟利益或許使民眾忽視了其他方面的訴求。但是，儘管如此，在澳門也同樣出現一些呼籲更多自由的呼籲，但是這些呼聲往往通過一些經濟手段而被壓制。

自從1999年擺脫葡萄牙四個世紀的統治回歸中國大陸以來，澳門的經濟狀況發生了令人難以置信的變化，賭場成為該市戲劇性崛起的支柱。作為中國唯一允許賭博的地方，澳門的國內生產總值從1999年的64億美元猛增到550億美元以上。

根據國際貨幣基金組織的數據，澳門的人均國內生產總值僅次於盧森堡和瑞士，位居世界第三，其賭場每周的收益與拉斯維加斯一個月的收益相同。

但是，法新社指出，儘管澳門在中國統治的20年中變得富裕並且在政治上穩定，但它仍然存在許多脆弱性。該市的大部分財富都集中在少數精英手中，所有經濟收益都來源於賭博行業，占政府收入的80％。