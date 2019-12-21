美國售台F-16V戰機簽署發價書 首批2023年交貨

美國售台66家F-16V戰機簽署發價書，標誌該軍購案進入執行階段。首批戰機將在2023年交貨，2026年全數交齊；台灣立法院編列新台幣2472億2883萬元，分7年執行。屆時台灣將擁有超過200架F-16戰機。

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據中央社21日台北報道，台灣空軍以代號鳳翔專案，向美國採購的66架全新F-16V（Block70）戰機，未來將部署在台東的志航基地，發價書已正式與美方簽署，代表軍購案進入執行階段。

台灣國防部發言人史順文表示，為因應敵情威脅及整體防衛需求，台灣向美國採購新式戰機等重大軍購案，已經依照計畫的節點，與美方完成簽署發價書（LOA）。軍售顯示美方對台灣國防安全的高度重視，台美雙方將持續鞏固安全夥伴關係，共同維護台海及亞太區域的和平、穩定。

針對交機時程，軍方指出，美方預計2023年交付單、雙座各一架，並讓台灣空軍進行測試；從2024年起，分批交機、一批可交付4至5架，預計2026年可完成總數66架交機作業。

台灣立法院10月29日三讀通過“新式戰機採購特別條例”，11月22日三讀通過“新式戰機採購特別預算”，編列新台幣2472億2883萬元，從2020-2026年，分7年執行。

台灣空軍以“鳳展專案”為代號，耗資約新台幣1100億元，由美國洛克希德馬丁與漢翔，將現有的F-16A/B升級為F-16V（Block20），若再加上向美國採購66架全新F-16V（Block70）戰機，台灣未來擁有的F-16機隊數量逾200架，將成為亞太地區最大使用國。漢翔17日與洛馬簽署策略聯盟合作協議書，推動成立F-16戰機的亞太維修中心。