澳門賭牌再續方案尚未公布美資賭牌或成貿戰籌碼

中共領導人習近平為期三日訪問澳門並出席20周年回歸慶典的行程已在星期五結束，儘管早前路透社引述消息人士報導，中央將扶植澳門成為地區金融中心一事，似乎未見習近平提及或落實，但令人更為關注的，就是澳門的賭牌續牌方案至今仍未公布，蘋果日報引述分析認為，美資續牌將成為中美貿易談判中方的棋子。

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路透社早前引述消息指，中國國家主席習近平將於訪澳期間，公布一系列優惠措施，包括建立以人民幣計價的股票交易所，市場憧憬可令高端人口及資金移進澳門，大力刺激對澳門的需求，多支博彩股隨即上升。然而，至今實質公布的措施，為澳門居民個人每人每日向內地人民幣同名賬戶滙款限額，由5萬元提高至8萬元，而非如報導所指放寬國內資金至澳門的限制。

根據路透社的報導，中央向澳門提供優惠措施，是獎勵過去半年間澳門沒有出現一如香港的反政府示威活動，屬政治考慮多於經濟措施，若中央政府要進一步收緊澳門的管治，甚至將美資公司賭牌視為貿易戰籌碼之一，有分析認為可能會上演美資落、華資上的局面。

彭博數字顯示，現時美資賭場的市佔率舉足輕重，金沙、永利及美高梅的市佔率合共47.6%。澳門賭牌分為三主牌三副牌，目前是六個賭牌的局面。美資當中，僅永利為主牌，金沙及美高梅則持有副牌，而賭王何鴻燊女兒何超瓊亦持美高梅22%股權。六個賭牌將於2022年同年到期。

蘋果的報導指出，港澳經濟重心不同，香港大財團為地產商，澳門則以賭業主導。香港主權移交後，經歷英資退、華資上，至近年中資已在港打穩陣腳，已漸漸出現華資退、中資上的局面，被坊間視為中央加緊對港的控制。反觀澳門，美資至今在澳門仍佔主要地位，參考香港的管治經濟，在各行業逐漸滲入中資，近期甚至批評規模細小的“黃色經濟圈”，中央政府未必會容許“美資經濟圈”持續左右澳門大局。

報導引述時事評論員林和立指，一如香港，未來會有更多中資機構進入澳門，早前國資委鼓勵國企入股香港，相信未來澳門亦一樣。至於會否華資上、美資退，他指中國禁賭，中資對博彩業沒有太大經驗，不同於中資對其他行業，相信中資增加在澳門的投資及經濟比例會是循序漸進，又指美資賭牌非常可能成為中美貿易戰的籌碼，因為北京可打的牌並不多。

此外，了解美國政壇人士都知道，美國賭博業的大亨大多都是共和黨的支持者，尤其是金沙的主席艾德森（Sheldon Adelson），他在2016年的總統大選中，向特朗普捐出2500萬美元作為競選經費，成為特朗普最大的金主之一。

去年日本首相安倍訪問美國獲邀到特朗普位於佛州到莊園，根據美國傳媒報道，席間特朗普更向安倍透露艾德森有意在日本興建賭場，可說是以美國總統身份為艾德森權充說客。

身為猶太裔的艾德森，根據華盛頓政界所悉，已經隱約成為特朗普以色列外交政策最重要的幕後謀臣。