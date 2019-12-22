網民發起毋忘7.21“和你購物”警方購物中心亂噴胡椒造成大亂

昨天是元朗7.21警方懷疑默許黑社會無差別打人的第五個月，網民號召在全港多區發起聖誕版“和你Shop2.0”行動，其中元朗的形點（Yoho Mall）、尖沙嘴的海港城以及沙田的新城市廣場分別有逾百人聚集，他們穿梭多個商店，沿途高叫口號，有部分示威者以美心集團旗下的食肆和咖啡室為搗亂的目的。

廣告 繼續瀏覽後續

在海港城，油尖區助理指揮官曾仲斌帶同數名便衣警在場戒備，曾有便衣警一度手按腰間疑似企圖拔槍。其間大部份商店如常營業，直至防暴警衝入商鋪驅趕市民，並多次施放胡椒噴劑，有人中椒及被捕。行動嚇煞巿民及遊客，商場內及廣東道一帶名店紛紛關門，生意大受影響。

元朗同時也有群眾在“形點”商場中庭唱歌及高舉五大訴求手勢，其間有黑衣抗爭者走至商場內美心集團旗下的食肆元氣壽司敲破多塊玻璃。大批防暴警衝入商場追捕示威者，並以商場發生刑事案件為由，分成多個小隊驅趕在場巿民，更一度施射胡椒噴霧。至晚上防暴警又再衝入商場截查多人，至少拘捕一人。

海港城部署的警員雖是便衣，但卻個個目露兇光，顏面冰霜，沒有制服也一看便知是“人民公僕”，現場記者紛紛向這些雙手翹於胸前，目光四射的便衣拍照留底。一名便衣還穿上無袖上衣秀肌肉，還一邊向示威者拍照，旁邊有幾個扮演好整以暇無所事事的便衣監視。

這些便衣在海港城偶爾還與巿民口角，有便衣警一度手按腰間疑似企圖拔槍。其間大部份商店如常營業，直至防暴警衝入商鋪驅趕市民，並多次施放胡椒噴劑，有人中椒及被捕。行動嚇煞巿民及遊客，商場內及廣東道一帶名店紛紛關門，生意大受影響。

活動下午2時開始前，海港城對開廣東道泊滿多輛警車，至少40名防暴警在外圍戒備，大約30名巿民在海港城中庭坐地聚集唱歌及叫口號，大約一小時後四處遊走，包括進入連卡佛等化妝品專櫃高叫口號，並包圍被指是“藍店”的美心旗下星巴克及千両壽司，餐廳隨即落閘或暫停營業，店內客人照常用膳，氣氛大致平和，其他商店亦如常開鋪。

其後遊行隊伍走入被指有紅色背景的The Coffee Academics高叫口號後離開，尾隨的警察指揮官曾仲斌帶同約數名蒙面便衣警向店員詢問，被集會巿民發現，有黑衣青年拆開狗糧在便衣警面前丟地下，大叫“阿Sir開飯啦”，隨即有警員以亂拋垃圾為由上前截查及向一名要求出示委任證的市民搜身，警員最終未有拘捕任何人，僅要對方自行清理。

曾仲斌等人留在商場內，引起巿民不滿，亦有商場保安到場交涉，強調商場沒有報警，但警員拒絕收隊繼續站崗。其間一名便衣警獨自走到2樓，被群眾包圍時手放腰間，疑企圖拔槍，未幾狂奔至3樓會合同袍，約60名防暴警10分鐘後衝入商場，並向市民施放胡椒噴霧，有記者被推跌，有巿民眼部中椒不適，便衣警以襲警罪拘捕一人。商店見狀拉閘暫停營業。

遊行隊伍下午5時許繼續沿海港城前進，手持“光復香港 時代革命”黑色旗幟大叫口號，走入ZARA商店，改動櫥窗公仔戴上口罩及貼上標語，又扭轉手勢示意“五大訴求缺一不可”，市民散去並大叫“多謝Zara”。

海港城傍晚一度回復平靜，市民偶爾在中庭叫口號，但曾仲斌至晚上7時聲稱入商場截查疑人，其中一名戴口罩男子被便衣警拉至一旁扯脫帽子及口罩，警員要求他出示身份證及大聲讀出名字，又用手指戳其面部，待他大聲朗讀姓名及電話才放行。該名男子估計自己用手機拍片，因而被點中，又引述警員稱大聲讀名是令他“不能上大陸”。

曾仲斌連同下屬晚上8時一度步離商場，待防暴警增援趕至，又以有人企圖破壞為由，再衝入商場沿各層樓快速推進，其間不斷推撞記者阻止拍攝，有巿民被推撞，一度與防暴警發生口角。警員逗留10分鐘後未有任何行動，又再離開，沿路商店已成驚弓之鳥，大半日一直關閘未有開門，遊客亦被防暴警包圍商場的場面嚇怕，不敢入內。

自從7月21日之後，港鐵已慣常在每個月的21日宣布元朗站提早關站，數十名巿民聚集在元朗Yoho商場地下中庭位置高叫口號及舉起“香港警察見死不救”、“毋忘721”、“無差別恐襲”、“警黑合作”等標語，併合唱《願榮光歸香港》，現場氣氛尚算和平，大部份商鋪如常營業，僅中庭的化妝品攤位提早關鋪。

至下午4時許，現場聚集的人數超過100人，其間有黑衣人持雨傘及錘子衝至已關門的美心旗下元氣壽司店，敲破多塊玻璃，又用電鑽在膠閘鑽出多個窿，超過40名防暴警未幾衝入商場，企圖追捕黑衣人不果，其間有警員遷怒於到場拍攝的傳媒，驅趕記者離開，雙方一度發生爭執。

防暴警用話筒稱現場發生刑事毀壞案，要求所有人士離開，之後分成多個小隊，進駐不同層數驅趕巿民離開，現場並非黑衣人的市民亦遭防暴警推撞，其間有巿民與警員口角後，遭施放胡椒噴霧驅散，有巿民斥：“7.21又看不到警察，是不是跌落了良心？”大部份商鋪紛紛關閘避禍。

防暴警其後折返元氣壽司築起防線搜證後，近下午5時收隊離開商場。晚上8時許，一批防暴警又再衝入商場內，有警員持AR15自動步槍戒備，入內截查數名男女搜身，其中一名黑衣男子被鎖上手銬帶走。