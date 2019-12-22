英倫銀行：香港八個月走資接近400億港幣約GDP1.25%

根據英倫銀行最新一份報告指出，香港從今年四月至今累積有50億美元（摺合約390億港幣）流出，而香港的上海商業銀行指出，單在八月份，港元存款已減少1110.79億元港幣。不過由於市場憧憬中美貿易談判的好消息，已有資金逐步迴流香港。

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英倫銀行發表最新金融穩定報告，報告中提及香港面對大量資本從投資基金之中流出，乃自從金融危機以來的最大幅度下滑，英國銀行於香港的“敞口”達到第一級資本的160%。於風險情緒改變之時，新興市場的資本流動維持脆弱，香港擁有主要金融中心地位，其政局緊張帶來風險。

所謂“敞口”（exposure）是指在金融活動中存在金融風險的部位以及受金融風險影響的程度。

比方說，給一個企業貸款10億，其中8億有外部擔保，而其中2億沒有擔保，那麼風險敞口就是2億元。同樣的說法也用於其他領域，期貨等。

蘋果日報引述這份報告時指出，英倫銀行金融政策委員會認為，2019年環球經濟的壓力測試足以包括經濟風險，包括貿易戰及香港政局緊張，主要英國銀行具彈性應付壓力測試。壓測包括香港GDP下滑8%及樓價下跌50%的情境。報告又指出，示威活動對實體經濟的影響，反映了政治風險為香港經濟的弱點，更影響香港作為金融中心的地位。

香港社會活動持續之下，新加坡金管局早於十月份已表示，香港局勢促使部份資金轉移至新加坡，新加坡金管局局長孟文能早前接受訪問時表示，資金有少量流入但沒有加速跡象，但投資者對於如何調配資產查詢則有增加。高盛早前亦發表報告指，於今年六至八月份，最多有30至40億美元資金從香港流入新加坡。

報導引述上海商業銀行財資研究部主管林俊泓指，四月至今有50億美元投資資金流走屬合理估算，單以八月份計，港元存款已減少1110.79億元港幣，同時新加坡外幣存款近月亦有增長，不排除港資流走至其他市場。不過，他相信十二月情況已有好轉，新股效應加上市場憧憬中美雙方能於一月份簽訂首階段貿易協議，續有資金迴流港股，反映資金看好港股後市。