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英倫銀行：香港八個月走資接近400億港幣約GDP1.25%

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資料圖片：一些香港反送中示威者在一次閃電示威活動中走過位於中環的一家滙豐銀行。攝於2019年10月2日
資料圖片：一些香港反送中示威者在一次閃電示威活動中走過位於中環的一家滙豐銀行。攝於2019年10月2日 圖片來源：路透社/Tyrone Siu/File Photo
作者： 香港特約記者 甄樹基

根據英倫銀行最新一份報告指出，香港從今年四月至今累積有50億美元（摺合約390億港幣）流出，而香港的上海商業銀行指出，單在八月份，港元存款已減少1110.79億元港幣。不過由於市場憧憬中美貿易談判的好消息，已有資金逐步迴流香港。

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英倫銀行發表最新金融穩定報告，報告中提及香港面對大量資本從投資基金之中流出，乃自從金融危機以來的最大幅度下滑，英國銀行於香港的“敞口”達到第一級資本的160%。於風險情緒改變之時，新興市場的資本流動維持脆弱，香港擁有主要金融中心地位，其政局緊張帶來風險。

所謂“敞口”（exposure）是指在金融活動中存在金融風險的部位以及受金融風險影響的程度。

比方說，給一個企業貸款10億，其中8億有外部擔保，而其中2億沒有擔保，那麼風險敞口就是2億元。同樣的說法也用於其他領域，期貨等。

蘋果日報引述這份報告時指出，英倫銀行金融政策委員會認為，2019年環球經濟的壓力測試足以包括經濟風險，包括貿易戰及香港政局緊張，主要英國銀行具彈性應付壓力測試。壓測包括香港GDP下滑8%及樓價下跌50%的情境。報告又指出，示威活動對實體經濟的影響，反映了政治風險為香港經濟的弱點，更影響香港作為金融中心的地位。

香港社會活動持續之下，新加坡金管局早於十月份已表示，香港局勢促使部份資金轉移至新加坡，新加坡金管局局長孟文能早前接受訪問時表示，資金有少量流入但沒有加速跡象，但投資者對於如何調配資產查詢則有增加。高盛早前亦發表報告指，於今年六至八月份，最多有30至40億美元資金從香港流入新加坡。

報導引述上海商業銀行財資研究部主管林俊泓指，四月至今有50億美元投資資金流走屬合理估算，單以八月份計，港元存款已減少1110.79億元港幣，同時新加坡外幣存款近月亦有增長，不排除港資流走至其他市場。不過，他相信十二月情況已有好轉，新股效應加上市場憧憬中美雙方能於一月份簽訂首階段貿易協議，續有資金迴流港股，反映資金看好港股後市。

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