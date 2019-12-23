台灣要求港府透過司法互助提供尖沙咀搶案證據被拒雙方對罵

台灣林姓男子在香港搶劫鍾錶店後逃回台灣被捕，台灣向港府提出司法互助的請求被拒絕，台中地檢署今天響應表示，香港保安局說隨時接受林姓嫌犯到香港投案的說法不具任何可行性。該署還說，雙方沒有協議或協議，仍能做到「境外取證」的成功案例很多，香港政府對這件事的臆測及指摘，顯然有重大誤解。該署將依台灣法律，繼續追訴本案，不受任何影響。

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林姓男子10月6日在香港尖沙咀的鐘錶行，持空氣槍搶得價值港幣99萬元的兩隻名表，當天逃回台灣。台灣警方11月11日將他逮捕，並查出他除了在香港犯案外，也在新加坡、日本、中國大陸等地作案，為了取得犯罪證據，台灣向港府提出司法互助的請求。

香港保安局昨天回復表示，香港沒有法律可以與台灣當局進行司法互助和移交逃犯事宜，如果嫌犯願意從台灣到香港自首，港方隨時接受，不會有任何限制，讓台灣碰了個釘子。

台中地檢署今天發表聲明指出，台灣提出司法互助的請求，是依據香港澳門關係條例及「國際刑事司法互助法」，兩岸及港澳准用這部法律。基於發覺證據的必要，這是台灣偵查機關辦理涉外案件調查取證的常例，不受雙方是否簽有司法互助協議的影響。

台灣陸委會更強硬指出，作為一個負責任的政府，不會任令涉及重大刑案的嫌犯，在沒有司法合作的情況下，以自由行方式投案。台港民眾都希望雙方政府能夠合作，讓罪犯無所遁形，公理正義得以伸張。

陸委會還說，港女命案嫌犯陳同佳已經因為港府的消極作為，到現在還沒有受到法律制裁，希望港府積極響應台灣請求，不要再讓台港民眾失望，甚至讓人懷疑港府的作法是否要讓香港成為犯罪天堂。

聽到這番話，港府也火了，港府發言人說，台灣當局不斷就港台司法協助事宜，發表不符事實的言論。明知香港沒有法律容許港台進行司法協助和移交逃犯，仍以不負責任的言論詆毀香港，香港政府十分反感。

港府並敦促台灣當局不要再以政治凌駕法治，以陳同佳案及鍾錶店搶劫案為借口，消費法治。

台灣法務部今天跟進指出，關於香港強盜案，台灣檢警已將被告逮捕，並向法院聲請羈押獲准，實在沒有釋放被告，讓其自行前往香港投案的道理。

法務部表示，台灣為本案向港府提出司法互助，除了請求提供嫌犯在香港的犯罪證據外，也請港府協助被害人來台取回犯罪贓物，港府應以共同打擊跨境犯罪為前提，提供本案必要的協助，不應再以任何借口讓犯罪者逍遙法外。