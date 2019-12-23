央官謝鋒把抗爭者打成「一小撮」 湯漢樞機籲助社運心靈受創者

中國首次推薦5名港府官員到聯合國任職，外交部駐港特派員謝鋒發布有關消息時表示，半年多來的修例風波，將香港推到回歸以來最危急的境地，但「黑衣暴徒」只是一小撮，絕大多數香港青年是愛國愛港的，亦是香港重新出發的希望。但另一邊廂，天主教香港教區宗座署理湯漢樞機發表聖誕賀辭時，呼籲各方幫助因社運而身心靈受到創傷者獲得治癒，並再次籲請政府聆聽民意，儘速成立獨立調查委員會，找出幾次嚴重警民衝突的真相，以重建官民之間的互信。

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根據香港人口統計，15至24歲的青少年有81.1萬人，合共佔總人口的11.2%；而在反修例風波中被捕的學生(年齡最輕的只有11歲，但只有一人，小於15歲的，亦屬極少數)人數達2380人，占被捕總人數約四成，絕非「一小撮」。而前中國港區人大代表伍淑清接受中國《環球時報》訪問時更表示，香港很多年輕人被社交媒體洗腦，成為反政府、反體制和反中國的人，聲言會放棄這一代的年青人。部分年輕示威者認為，有關言論預示他們畢業後也會被排擠或不受重用。

中國外交部駐港特派員謝鋒今(23日)早出席推送發布會時指出，半年多來的修例風波，一些青年迷失街頭，違法施暴、瘋狂打砸、肆意縱火、暴力襲警、殘害市民、焚燒國旗、要求外國干預，讓人感到義憤痛心，但他認為，這些「黑衣暴徒」只是一小撮，並不代表香港青年。他認為，絕大多數香港青年都傳承了愛國愛港的優良傳統和敢於打拚的精神，是香港重整行裝再出發的希望。

謝鋒又指出，一個不熱愛自己國家的人，永遠不會得到別人的尊重，他續稱，愛國就要真心擁護一國兩制，堅決反對港獨和外部勢力干預，以做國家主權安全的捍衛者為榮。

天主教香港教區宗座署理湯漢樞機的觀點與謝鋒明顯有別，他在《公教報》今天以頭版刊發的聖誕賀辭中，呼籲各方停止暴力，靜心反思，謀求以人道方式解決香港目前僵局，重建社會和諧，並幫助因社運而身心靈受到創傷者獲得治癒。

湯漢又期望，香港可以持守民主、自由、法治等核心價值，並早日紓緩貧富懸殊現象，化解矛盾，彰顯正義與和平。

年輕港官明年到聯合國任職 港府稱培養心懷中國的社會棟樑

首批獲中國推薦到聯合國系統任職的五名港府年輕官員，分別來自行政署、天文台、機電工程署及廉政公署，他們將於明年分別到紐約、日內瓦、維也納及世界氣象組織擔任初級專業人員，舟首林鄭月娥形容，這是國家支持香港青年在國際舞台施展才能的嶄新計畫，對香港來說是重大突破，亦可讓青年走出香港，放眼世界，擴闊他們的國際視野及人脈。。

謝鋒則指出，這是中央政府創新地調動外交資源為香港青年做的好事、實事。他說，一國之下，港人與中國人民共享尊嚴榮光，國家越強大，香港青年在內的中國人在國際組織獲認知的機會就越多；而「兩制」為青年開闢擴闊空間，生動體現一國兩制的制度優勢，呼籲香港青年積極參與。