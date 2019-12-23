這個聖誕會很冷：節前來港人次跌三分一 零售界料營業額跌三至七成

受反修例運動影響，來港旅客跌幅似乎比官方估計為高。根據入境處統計，在聖誕節前的周末，兩天出入境人次超過163萬人次，較去年同期跌25%，較當局預計今年整個聖誕及元旦假期出入境人次較去年跌21%的幅度為高，當中，入境人次的跌幅更高達33%。立法會批發及零售界議員邵家輝指出，示威影響商店營業，預計部分商戶的聖誕營業額較去年跌三至七成，高價消費品尤其受到影響。

廣告 繼續瀏覽後續

為催谷市面氣氛和補償取消除夕夜煙花彙演，旅遊發展局宣布，會在午夜舉行加強版的「幻彩詠香江」和舉辦大抽獎，市民和在港旅客當晚可在該局網頁參加禮品總值超過400萬港元的抽獎，而十名頭獎得主可獲贈四套來回香港與全球自選目的地的經濟艙機票，其中兩套機票由得獎者贈予外地親友來港，意味頭獎可令二十名港人在明年外游的同時，又帶來二十位親友回港。

入境處數字顯示，上周六(21日)有87.4萬人次出入境，較去年同日減少約15%；及至昨(22日)天，出入境人次再跌至76.1萬，跌幅擴大。兩天合計，逾163萬人次出入境香港，比去年同期跌25%。

入境處日前曾公布，預計整個聖誕及元旦長假期會有1065萬人次出入境香港，即較去年同期跌21%，但聖誕前的周末，出入境人次的跌幅已較官方預期大。

當中，入境旅客的跌幅較大。上周六的入境人次只有不足36萬，按年下跌22.5%；及至昨天，入境人次亦跌至只有36.8萬；兩天合計，有73萬人次入境，跌幅較去年同期跌33%；根據旅發局估計去年每名過夜的訪港旅客平均消費6614港元推算，若減少的入境旅客中有三成屬過夜旅客，兩天減少的37萬名旅客中，即有12萬多人為過夜旅客，可令香港損失超過8億元的收入。

香港零售管理協會指出，來港歡渡聖誕的旅客減少，聖誕零售市道須寄望本地消費。不過，本地消費亦受反修例風波易響，立法會批發及零售界議員邵家輝憂慮，受示威影響，商店在假期的銷售情況並不樂觀，預計部分商戶生意較去年跌三至七成，高價消費品市場尤其受影響。

立法會飲食界議員張宇人亦對市道不表樂觀。他今早在電台叩應節目中指出，本月飲食業市道雖較上月為佳，但與去年相比，仍然是差，預料過去的周末和周日，營業額會比去年少兩至三成。他更憂慮，公司一般在新春後舉辦的春茗，在酒樓預訂酒席的數量較去件少，即使預訂了，也不知到時會否因示威而取消，農曆年過後，會有酒樓結業潮。

受反修例風波影響，與旅遊相關行業的失業率達到三年新高，9月至11月的失業率達5.2%，較整體失業率高約一倍；當中，飲食業的失業率更高達6.2%，創八年新高。張宇人指出，若把現時的6.2%失業率與4至5月時仍有二至三萬個職位空缺一起考慮，飲食業的失業情況可說是來得既猛且快，明春情況更令人憂慮。