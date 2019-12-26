藍營公布民進黨與“深口袋”簽約組建二代網軍匿名攻擊韓國瑜吳敦義等藍營人士

藍營「要正義」聯機今天再度爆料，民進黨除用國家資源籌組一代網軍，在網絡匿名打擊異己，導致大阪辦事處處長蘇啟誠自殺外，去年九合一選舉民進黨大敗後，一代網軍「南風營銷公司」銷聲匿跡，民進黨中央繼續與「深口袋營銷公司」簽約，由深口袋的負責人，曾任職民進黨「新境界文教基金會」的寧祥豪操盤，稱為二代網軍，在這次總統選戰中，這批網軍用匿名方式，專門在網絡上放各種假消息、抹黑藍營、韓國瑜、吳敦義，或抹紅媒體。並由親綠營的報紙電視擔任側翼，引述網絡消息加以報導，擴大攻擊面。藍營呼籲民進黨主席卓榮泰出面說明。

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「要正義聯機」包括國民黨副秘書長蔡正元、張顯耀及新黨不分區立委候選人以揭弊聞名的邱毅。邱毅指出，為籌建二代網軍，寧祥豪還曾到民進黨中央向蔡英文總統等民進黨高層作項目報告。檢討了國民黨轉弱為強，以及突然冒出韓國瑜等問題，主要攻擊對象則設定為國民黨、韓國瑜、吳敦義，還訂項目，要製造假消息、反串、攻擊、抹黑、抹紅與挑撥國民黨內鬥。

他說，除了攻擊國民黨、韓國瑜、吳敦義之外，「深口袋」還建立「臉書粉絲專頁」名稱是「記者別鬼扯」，以匿名方式攻擊不同陣營的記者，後來改名為「媒體別鬼扯」，媒體如果不聽話，接受收編，就以匿名方式將其抹紅成紅色媒體，要讓所有媒體不敢對抗蔡英文。邱毅質疑蔡英文口口聲聲「台灣價值」，但抹黑、抹紅、控制媒體記者，他說，這是台灣價值嗎？

對於韓國瑜被抹黑的「新莊王小姐事件」及付給王小姐600萬元事件，邱毅也喊話，要寧祥豪說明如何製造有關韓國瑜私生女的謠言帶網絡風向；另外，先前有位「假韓粉」應鳴天，對外自稱是韓國瑜粉絲團的小編，假裝說漏嘴，說韓國瑜收了中國大陸的錢，後來被媒體追蹤曝光才知道是假韓粉，而應鳴天的背後，就是寧祥豪。邱毅說，相形之下，楊蕙如只是小咖，她的上線是湯文馨，最上線是寧祥豪。

另外，「要正義聯機」昨天公布民進黨中央以「南風整合營銷公司」養網軍的具體數據，內容顯示民進黨網絡匿名攻擊對象連黨內其他派系都不放過，包括賴清德、呂秀蓮等，只要指責蔡英文都被攻擊抹黑；甚至還反串假扮「時代力量」網軍，攻擊台北市長柯文哲，聯機並公布了民進黨網軍把楊蕙如網軍51個賬號列為「友軍」的數據。

「要正義聯機」強調民進黨以網軍分化、挑撥、離間、攻擊政敵及綠營人士已是具體事實，除了提醒楊蕙如小心成為「尹清楓第二」，也呼籲全民即日起到全台各民進黨立委候選人競選總部，要求民進黨交出楊蕙如，否則明年1月11日用選票制裁民進黨。

民進黨主席卓榮泰表示，這三個人講的話只是干擾選戰、毫無公信力。讓他懷念起吳主席，歡迎正面攻防，不要後面來的。對於和民進黨簽約並操控網軍的「深口袋營銷公司」負責人寧祥豪，卓榮泰和民進黨秘書長羅文嘉都說不認識。

羅文嘉說，選戰剩十幾天，國民黨為什麼都是邱毅，邱毅到底代表哪一黨？張顯耀是馬英九認證的共諜，蔡正元因為國民黨黨產互咬惹官司至今尚未結，都是社會毫無公信力的人，他要求派正常的人來，以免民進黨還要花時間響應。

民進黨發言人劉康彥表示，對於邱毅等人持續浪費社會資源，讓民眾聽捕風捉影的故事感到遺憾，民進黨對邱毅等人的相關指控沒有進一步評論。