警媒關係緊張 警隊投訴傳媒亦大增 學者指警隊憂行動合法性受質疑 欲"洗白"

反修例運動以來，警方已不時阻礙記者採訪，甚至向記者身處方向發射彈藥，近兩日更發展至執勤警員數次指罵記者是「黑記」，指記者應把鏡頭對準示威者，而非警隊。此外，警方公開投訴傳媒報道的次數亦大大增加，半年來已有19次，日前更致函香港電台之首的廣播處長，指有關一場集會的報道中所用「字眼」「誤導聽眾」，加深大眾對警隊的誤解。港台認為有關指控「不合理」，令人遺憾。

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香港浸會大學新聞系前助理教授柱耀明向本台指出，警方行動時有採用超乎法律限制的手法，傳媒的報道或批評會令其行動失去合法性，故此更為在意，以致投訴傳媒次數上升，客觀上亦會打擊傳媒公信力；至於致函廣播處長，更是官僚做法，希望由上而下箝制新聞部員工，企圖影響編採決定，屬另類暴力。

警方過往認為傳媒報道不利警隊時，多是致電傳媒機構反映，但近年則以書面形式出現，甚至循官方途徑公開，但每年宗數亦屬單位數。不過，自6月反修例風波以來，警方針對傳媒的報道、時事節目內容、外媒的專欄文章而發信澄清及表達意見的，已有19次。當中主要涉及較具批判性的《蘋果日報》，有12篇報道「被澄清」，其中9封信在本月發出。而針對周日(22日) 愛丁堡廣場集會的報道，警方更分別向《蘋果日報》和同屬部門的香港電台發信，「澄清」報道內容。

港警方給香港電台的投訴信 @麥燕庭提供

根據警隊網頁上載的信函，警察公共關係科總警司向廣播處長(記者按：原信寫錯職銜為廣播處處長，查實港府沒有廣播處，不存在廣播處處長一職)梁家榮指出，港台在周一晨早新聞時段報道上述集會時，提到有人將國旗擲在地上，其後幾名防暴警察進入廣場，演變成警民衝突，其間警察多次使用警棍、胡椒噴霧等，在場人士則掟水樽等物品「還擊」。警方認為，「還擊」一詞「會令聽眾誤會是警方主動使用武力」，加深大眾對警隊的誤解，「實非負責任的做法」，希望港台「能以事實為基礎」作出報道，認為這是「一個負責任傳媒應有之義」。

港台發言人回應時指出，報道用上「還擊」，屬事實描述，無意指任何一方主動使用武力的含意，對於警方的不合理指控，令人遺憾。

對於警方並非因為嚴重失實報道作出澄清，而是就所用字眼表達不滿，杜耀明表示，警方一直強調其行動是響應性的，即是有暴徒使用暴力，警方才會使用武器，若報道使用「還擊」，會予人「警方做初一，市民才做十五」的感覺，顛倒了警方的一貫說法，故此反應強烈。

他又說，港台有《節目製作人員守則》，各部門相對享有編輯自主，警方致函廣播處長而非新聞部總監，不單是挑戰守則，更是有意藉官僚手法，向廣播處長施壓，由上而下地壓住新聞工作者。他形容，這是另類暴力。

杜耀明又說，警方現時不單止要用武力控制示威者和整個局面，即使是傳媒報道也要為警隊「洗白」，一旦報道批評其行動時，便會動搖其行動的合法性，故此更為在意報道內容，「澄清」次數自然上升。而白紙黑字地「澄清」，就是要作為紀錄，反映警方「講了便是真相」的心態。

面對有關情況，記者只須據實報道便可，這雖然會對記者形成心理壓力，但未致於會造成自我審查。