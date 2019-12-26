105人和平遊行被拘 人權組織指警方欲震懾市民 損集會自由

香港在聖誕節期間持續有“反送中”人士在各區商場和街道聚集示威。

逾百名市民在平安夜經臨時呼籲，由銅鑼灣遊行前往中環，途中被警方以涉嫌參與未經批準的集結拘捕；另在聖誕夜，警方於旺角大肆截查街上市民，並要求數十名市民面壁或蹲在地上候查等具侮辱性的手法。香港兩個人權組織均認為，警方改變策略，無差別地大肆拘捕市民，目的是起震懾作用，在短時間內「止暴制亂」；人權監察更猜測，這是因應中國國家主席習近平上周在澳門向香港執政班子下了新指令有關，直指這有損港人集會自由，但相信湊效甚微，只會令聲譽不彰的警方再添濫捕之名。

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根據親建制的《星島日報》報道，警方在平安夜至聖誕日兩天共拘捕約二百人。有關報道的標題是《聖誕大止暴》，與人權監察的觀察心得相近，但報道未有列明105人以外的人士因何被捕。

本台昨日已報道，超過五十名在平安夜參與「和你shop」的市民響應即場呼籲，一起向中環蘭桂坊出發，沿途高叫反修例口號，警車則尾隨，到了警察總部附近、行人稀少的地方，警察突然下車截查有關人士，擾攘數小時後帶回警署。警方昨(25日)午證實，在警察總部對開以涉嫌非法集會拘捕105人，包括58男47女，年齡介乎13至58歲。警方表示，參與人士沿途高叫口號及佔用行人路，「對公眾市民造成不便」。警方又說，被捕者中，一名23歲男子因身上藏有一支激光筆而以涉嫌藏有攻擊性武器罪名被捕。

香港人權監察總幹事羅沃啟接受本台訪問時指出，相關人士是否有組織？之間有沒有關係？是否自覺是在遊行都是疑問，而相關人士的行為亦對市民「無害」，警方予以拘捕，是對集會自由的損害。

他指出，過往遇上有關情況，警方只會從旁監察，直至出現混亂才會採取拘捕行動，平安夜的做法極不尋常，而在聖誕節晚上，警方在旺角亦採取同樣策略，顯見這是警方新策略，就是不管你是「和(平)理(性)非(暴力)」抑或勇武派，「拉(拘捕)曬你先，不管有無拉錯」，企圖起阻嚇作用。由於警方濫捕，據他了解，警方已從其他部門借調人手專責「錄口供」。

人權組織：警方更主動、更大規模拘捕截查有違聯合國和警察守則

民權觀察發言人王浩賢亦向本台指出，警方近日加強打壓不同聲音的情況十分明顯，而濫捕是要起寒蟬效應，因為一般市民被捕後即使獲得保釋，心理上亦害怕再參與遊行等公眾活動。

兩人又說，警方另一新方法是更主動出擊，而不是預防或等待事件出現，例如派駐大量便衣警員在商場各處巡邏，有異動便「撲出來」；甚至是未經商場管理人員報警便進入商場執法，包括大肆截查，挑起市民情緒。而記者所見，在沙田的新城市廣場，便衣甚至在5、6樓監視情況，而截查的，又以年輕人居多。

王浩賢指出，根據聯合國建議，警方行使截查權力時，必須謹慎，否則會引起寒蟬效應，而香港警方的做法顯然不符建議，據他所見，警方連日來基本上是「在街上、穿黑衣、後生(年輕)」便進行截查。他續稱，警方截查時要求市民面壁，舉手蹲下，極具侮辱性，違反警方內部守則要求警員截查時須尊重市民尊嚴和私隱。

羅沃啟猜測，習近平上周到澳門出席回歸慶典時曾接見香港特首林鄭月娥班子，並作出指示，相信警方已獲悉，他們可毋須顧慮後果，務求在短時間內遏止所謂「暴亂」，什麼警隊形象也可拋諸腦後。

王浩賢預期，政府半年多仍未能解決社會衢突，警民對峙日益嚴重，警方日後會以更強硬手段去鎮壓不同聲音，在街上高叫口號也會被拘捕。