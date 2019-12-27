網軍事件遭起訴楊蕙如人間蒸發國民黨今發出100萬元懸賞令

國民黨立法院黨團總召曾銘宗（中右2）等人2019年12月10日帶領數百名支持者赴行政院陳情，要求徹查楊蕙如資金來源，以及政府是否以公務預算資助網軍等。

「卡神」楊蕙如收買網軍，在網絡匿名攻擊特定對象，導致大阪辦事處處長蘇啟誠自殺身亡全案越滾越大，藍軍除已公布民進黨中央直接豢養網軍的合約書等證據外，並揭露承辦的網軍公司得以向許多政府機關取得各種補助，僅楊蕙如就獲得十一項補助，總金額接近一億元。但已經被檢察官起訴的楊蕙如如今卻人間蒸發，國民黨今天舉行記者會，呼籲楊蕙如勇敢出面承擔錯誤，並懸賞新台幣一百萬元給提供線索找到楊蕙如的民眾。

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台北市議員王鴻薇表示，楊蕙如網軍案牽連很廣，已經直接指向民進黨中央，及總統蔡英文與蔡英文身邊的大將，但楊蕙如卻避不見面，所以國民黨正式發出懸賞令，提供100萬元獎金，歡迎民眾提供線索，只要未來熱心民眾有楊蕙如蹤跡的影片、照片，有具體資料，會以總獎金100萬元作為分配；如果楊蕙如自己良心發現，願意主動現身，國民黨也願意把獎金髮給楊蕙如。

楊蕙如的易始公司，在2016年2月至2018年1月間取得十一個政府標案，其中有五個來自台北市政府。國民黨台北市議會黨團昨天要求台北市長柯文哲針對這些標案提出項目報告，台北市的民進黨市議員全體缺席。

國民黨台北市議員秦慧珠質詢市長柯文哲，這五個標案給易始公司有沒有人護航。柯文哲沉默，秦慧珠再追問，有沒有議員護航，柯文哲仍然沉默。最後說，不是護航，是關心。至於哪些議員關心？柯文哲則支支吾吾，不斷迴避。

國民黨台北市議員羅智強表示，柯文哲到市議會項目報告，是要給民進黨機會，解釋與楊蕙如的關係，結果一個個跑得不見蹤影，他認為這是心裡有鬼。

新北市議員唐慧琳揶揄，楊蕙如網軍案是全台灣最大的網軍案，民進黨給楊蕙如的安家費可能不只一百萬，所以還是期待全民能夠協助，一起破案。

楊蕙如大學時期背負超過新台幣十萬元的卡債，淪為卡奴，畢業後她利用信用卡八倍紅利回饋、網絡拍賣、電視購物禮券優惠等面綿密操作，最後從中國信託商業銀行倒賺一筆，而被台灣社會稱為「卡神」。