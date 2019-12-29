止暴：港府改同時指責“和理非”市民默許“暴力”毀掉香港

港府過去一直以批評和打壓抗爭者的暴力來達到北京「止暴制亂」的指令，但隨着香港警察隊員佐級協會主席林志偉向會員發信指責自稱和平、理性及非暴力(即和理非)的人為「暴徒」的破壞吶喊助威是「難辭其咎」，以及財政司長發文稱，市民默許和放任暴徒的橫行是「真正毀掉香港的元兇」後，港府似已把止暴目標轉向同時針對支持「和理非」的普通市民。

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專業公共事務顧問盧子健認為，雖然不少市民不滿勇武派一些行為，但更不滿的是警察暴力，而不少民調均顯示，須為反修例風波持續負上責任的，港府和警隊遙遙領先於其他因素，故此，若警暴不遏止、政治不疏導，風波不會平息；若勇武派不做再過分的事，「和勇」亦應不會割席。

反修例風波持續半年多，儘管抗爭者使用暴力，甚或破壞，仍有不少市民給予物質和心理支持，甚至在上月的區議會選舉中投票支持反修例的泛民主派候選人，令他們取得八成半的議席，顯示「和理非」未因個別抗爭者的暴力行為而拒絕支持運動。

財政司司長陳茂波今(29日)早在網誌發文，指過去半年的動蕩衝擊人心，暴徒以「逆我者亡」的方式「私了」阻礙他們犯法或持不同意見的市民、惡意破壞私有財產和公物。「如果(港人)因為不滿、不快，而對暴徒的橫行、跋扈、甚至兇殘行徑視而不見，這種默許和放任才是真正毀掉香港的元兇。」

而在27日，香港警察隊員佐級協會主席林志偉已向會員發信，以「烏合之眾 不分和勇」為題指出，有「暴徒」在聖誕節假到多個商場進行破壞，理性的人都會咬牙切齒、怒髮衝冠，不過，自稱和平、理性及非暴力的「追隨者」亦難辭其咎，因為他們在「暴徒」的破壞過程中掩護「暴徒」、吶喊助威、協助逃避警察追捕，認為這些人的冷血程度不下於「暴徒」，不配和平及理性這類讚辭，而「是赤裸裸的幫兇」，最終會負上刑責，「你們好自為之吧！」

專業公共事務顧問盧子健向本台表示，未知針對「和理非」或普通市民是否新策略，有這可能亦不奇怪，因為區議會選舉結果令港府指沉默大多數反對反修例和暴力的言論不能自圓其說，亦不能令運動停下來，故需影響普通市民。

但他認為，有關目標不會達到。他解釋，很多「和理非」不同意勇武使用暴力，但有關暴力未過他們心中的紅線，事實上，不同民調均顯示，有四成人不滿示威者使用暴力，但不滿警暴的比例更高，達到七成，反映警暴的問題更普遍和更嚴重。

盧子健認為，要解決問題，政府應遏止警暴和在政治上疏導民怨。