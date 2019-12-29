香港民陣：元旦大遊行已獲不反對通知書

反修例風波持續，香港民間人權陣線定2020年元旦舉辦遊行，已獲警方發出不反對通知書，有效時間當天下午3時至晚上10時；從維多利亞公園中央草坪為起點，遊行至遮打道行人專用區。

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中央社報道，民陣周日12月29號在其臉書（Facebook）表示，元旦遊行的維園集合時間是當天下午2時，主題為“毋忘承諾、並肩同行、五大訴求、缺一不可”，且當天將會有超過40個新成立的工會亮相，呼籲參加者加入所屬行業的工會。

元旦遊行是11月24日泛民陣營在香港區議會選舉大勝後，民陣發起的第2場遊行。民陣曾於12月8日發起“國際人權日遊行”，並宣布約有80萬人參加；至於香港警方公布的數據則指，遊行最高峰時有18.3萬人。

民陣此前曾表示，遊行是要向政府表明，香港人即使在抗爭半年後，新一年的願望仍只有“五大訴求，缺一不可”；2020年，香港人仍有很多工作需要努力，包括穩守區議會等社區戰線、黃色經濟圈、工會戰線。

至於周日下午有網民發起在中環愛丁堡廣場舉行“香港人的抗爭日與夜”集會，也獲警方發出不反對通知書。

官方香港電台報導，大會在晚上6時30分後宣布結束集會，參與者和平散去，大會稱有約4千人參加。