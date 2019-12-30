港府秋後算賬教育界不聽話的校長要揪出來撤職

香港教育局局長楊潤雄接受大陸傳媒上觀新聞的專訪時表示，只要政府認為校長不能勝任，就有權取消其資格。政府的“整肅”範圍還包括“所有教師內不好的人”。對於政府公開向教育界發表白色恐怖要脅，香港教協批評楊的言論不負責任，令人不安。

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教育局早前向全港學校發信，指令學校更嚴肅處理教師與學生違規，表明校方若不跟從，局方會主動跟進，楊潤雄在最新訪問更將清算的對象由教師擴至校長。他於近萬字的專訪中詳細談及不少教育問題，由反修例運動的違規老師及校長如何處理、到普通話教學，再到個人從政經歷也侃侃而談。

文中提及有關訪問進行前，楊潤雄再向全港中小學師生及家長發出公開信，呼籲要秉持理性、和平及法治精神。楊也在訪問中，提及今年9月開學後，教育局收到不少有關對教師偏頗的投訴，不少投訴涉及有教師在社交網站發表一些不適當言論。他指部份投訴會交給校方調查，包括了解相關教師是否也在校園發表不適合言論。

至於被問及局方若要求學校調查教師，但學校不配合調查、甚至校長也支持教師，教育局如何應對時，楊潤雄回應指，學校的基本態度如何，例如是否支持教師，其實很易看出來，例如學校回應指教師“沒有問題”，局方就知道學校、校長的態度和立場可能“有問題”：“如果我們覺得一個校長已經不能勝任，可以取消他的校長資格。”

楊說，每個校長都由教育局常任秘書長委任，所以法律上有如此權力，但強調行使時會十分謹慎，“如果他情節嚴重，連當一個教師也不合適了，我們還可以取消他的教師資格；如果程度並不嚴重，我們會反饋給學校的辦學團體，建議辦學團體、校董共同幫助校長做好工作。”他亦指教育局尚有一項權力，就是直接委任校董加入一所學校的校董委員會，參與學校日常管理。

至於學校若拒不執行教育局的相關指令，局方會否考慮以暫停對學校撥款的方式來處理，楊則指相信這樣的情況不多，而資源是通過學校最終令學生受益，“而如果從資源上處罰學校、拿走學校的錢，受害的是學生，所以要採取這樣的措施比較困難”，應該先看看有沒有其他辦法讓學校把教育做好。

但他同時又稍為派出定心丸，聲稱大部份教師仍然很專業，“我們要把不好的人‘抽出來’，不要令其他教師擔心”，稱只有教師們安心，校園的環境才會平和及穩定。楊潤雄更透露兩名官校老師因在網絡發表不當言論，由學校被調到教育局辦公室，“這樣他們就不能直接接觸學生”，後續處理則根據調查結果決定。

楊潤雄同時在訪問中多番借中國人身份及普教中表忠。文中指楊被問到去年曾指，日常會話及生活中若更多使用普通話表達、學習會不會更好，結果惹來軒然大波時，楊笑中帶無奈稱，“這個問題非常敏感，每次說到這件事都會有人罵我”，而記者形容“他（楊）並非不在意市民的聲音，然而他還是認為，使用普通話是中文世界的主流，用普通話教中文仍有益處”，而楊亦同時指，“我覺得一個香港人同時也是一個中國人，這是完全沒有衝突的。”

身兼灣仔區校長聯會主席的聖公會鄧肇堅中學校長戴德正告訴蘋果日報，楊潤雄的言論令教育界感到很大壓力，指政府近期已多次重申類似言論，質疑政府以教育界為“代罪羔羊”，強調目前發生的是政治而非教育問題。

戴德正稱，認同教師不應有違法、仇恨、挑釁或煽動的言論，但認為教育局根本未就此提供客觀標準，令人質疑是否不能提出反對或批評的言論，認為言論對校長帶來極大壓力，有一定危險性，他舉例指，若有人截取一位教師社交媒體的言論並投訴，校方難以調查，因為難以證實相關社交媒體賬戶是否屬於有關教師，擔心教育局若認為有關行為等同“不配合”，對校方不公平。

逼校長迎合政治任務 以言入罪教師

蘋果日報同時引述教育界立法會議員兼教協副會長葉建源指，楊潤雄的說法是直接向校方施壓，要求校方和校長配合政府的政治任務和跟隨政府立場，對教師以言入罪，擴大白色恐怖，亦衝擊局方與學校之間的信任和合作關係。葉也批評楊潤雄的說法沒有說服力，即使若校方認為涉及被投訴的老師無問題，亦不代表校方的決定有錯。

葉續指，在校本管理制度之中，正常情況下只有法團校董會能解僱校長和老師。教育局若過分參與校內人事管理，只會破壞校本管理的制度。而教育局過往絕少直接介入學校管理，葉認為楊潤雄在沒有明顯的問題的情況下主動提出可能取消校長資格，其說法是恐嚇教育界，形容他作為主管教育的官員，作出這番言論是極不負責任，令人不安。