蔡英文辯論中讀出一封港青來信“請求台灣不要相信中共”

台灣總統蔡英文29日在唯一一場總統大選的電視辯論會上，讀出一封由香港青年的來信，信中寫到“我想請求台灣人民，不要相信中共，不要相信親共的任何一個官員，不要落入中國的金錢陷阱”。

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同場參與辯論的尚有國民黨的候選人韓國瑜以及親民黨的宋楚瑜。蔡英文在首階段申論環節中，即讀出上述這封來信，信中期望台灣人民可以放下各自政黨的包袱，一起團結及抵禦中國的文攻武嚇。

這封來信又稱，港人十分擔心台灣的下一代，害怕二十年後他們長大後要走上街頭，經歷香港一樣的事情，“這些結局我們沒辦法再為你們示範一次”。蔡英文認為，信件語重深長，期待台灣人民1月11日透過選票，“決定今天民主自由的生活方式是不是可以繼續下去，全世界都在看台灣1月11日怎樣做”。

韓國瑜則批評，蔡英文欺騙台獨、欺騙共產黨、欺騙香港人、欺騙台灣人，其中提到有香港學生會會長曾向蔡英文抗議，“他們抗中在流血，妳的選情在補血，妳的選情建立在香港人流血身上，妳在剝削他們的價值。”他又感謝高雄市民選他當市長，“高雄市民請放心，韓國瑜不會忘本、不會忘根。”

浸會大學學生會長方仲賢本月8日曾在個人 Facebook 發文，希望台灣當局明確指引支援香港受政治迫害人士，如未能做到，難免讓人聯想到民進黨在將要舉行的大選當中，以香港人的鮮血換取選票。方兩日後就言論致歉，承認言論引起風波，解釋絕非批評及指控民進黨利用香港反送中運動以利選戰，承認原文用字措詞絕對需要改善。

香港自6月中旬爆發反修理運動以來，民進黨在客觀上取得立場上的優勢，蔡英文屢次公開支援港人的講話，亦為其聲望增加分數，在民望上節節領先對香港問題一直採取迴避態度的韓國瑜。對此，北京批評民進黨「不斷插手香港事務，撈取政治私利」。

國台辦新聞發言人朱鳳蓮上月表示，一國兩制是解決歷史遺留的香港問題最佳方案，是保持香港長期繁榮穩定的最佳制度安排，然而「民進黨當局挾洋自重，不斷插手香港事務、撈取政治私利的企圖不會得逞」。

另一名優選人宋楚瑜則表示，台灣人民對蔡英文執政不滿意，而國民黨的不長進簡直令人匪夷所思，又引述民調指自己的好感、相信度是最高，相反有兩成人害怕蔡英文連任、四成人害怕韓國瑜當選，因此自己是當仁不讓。