“香港人抗爭日與夜”集會逃亡者錄音控訴警毒打插贓慘事

2019年12月29日，“香港人抗爭的日與夜”集會在中區舉行，大會特別準備了一條長數十米的連儂布，讓參加者在過去半年的鬥爭歷程上寫上訴求與感想。

數千人29日冒雨於中環愛丁堡廣場岀席“香港人抗爭日與夜”集會，當中播出回顧過去半年的抗爭紀錄片，其中有人被捕後因不相信香港的司法而已經逃亡他鄉，然而他們不忘向大會以錄音形式對他們形容是殘酷無情的警方，作出血的控訴。一名逃亡者在錄音中希望港人“不要遺忘他們，也不要遺忘初心”。

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大會同時預備了一幅巨型連儂黑布，以白字寫上過去半年整個反送中運動的歷程，不少集會人士在黑布上寫上心聲。傍晚6時半，現場下起大雨，但仍有多人冒雨出席，並高唱《願榮光歸香港》，大會於約6時40分結束，主辦單位估計約有4000人參加。

是次集會由地區組織“十八．連動”發起。大會的司儀錶示，年末將至，但政治社會問題仍未能得到公正合理解決，“極權政府為香港所造成的衝擊已經令香港人的生活處於岌岌可危既局面。”大會希望透過嘉賓分享與紀錄片，回顧六個月來的的抗爭、向政府重申我們訴求。“大家不會忘記這半年來我們所追求的是什麼、仍在堅持的手足是為了什麼。希望香港人不要遺忘他們，亦不要遺忘初心。請你們再次站出來！”

“守護孩子”成員陳伯率先上台發言，他指“看不下庸官所做的”，直斥目前政府不公義；又指運動開始時，感覺年輕人迷茫，甚至有輕生的念頭，故希望透過絕食讓港府讓步。他又呼籲，大家要為香港年輕人、自由及民主而努力堅持，“希望你們不要傷害自己，不要硬碰”，又勸籲年輕人要努力讀書。

有流亡海外的抗爭者錄音鼓勵港人，他的錄音在一張寫着“嚴禁插贓嫁禍”的標語前播岀。他形容自己在 8.11 的被捕與被打是“撿回性命”。這名自稱19歲的抗爭者沒有仔細說明被插贓嫁禍的經過，但他目睹很多抗爭者被警員打，自己也被踩頭、踢眼、反綁後被帶到新屋嶺扣留中心。他形容，新屋嶺內受傷抗爭者“最低消費系成面（整臉）都是血”，他自己也輕微腦岀血。

翻查資料，警方本在 8.11 於銅鑼灣拘捕“反送中”示威者晚上，被傳媒拍到有警員將竹枝放入被捕人士的背包，或有警員插贓嫁禍之嫌。警方在例行記者會上，派岀有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華澄清，強調沒有警員插贓嫁禍。

這位逃亡海外的抗爭者稱，警員一度不容他打電話予律師，而且到醫院仼何檢查也有警員視察，他也知道有警員試圖阻礙醫生救助抗爭者甚至拒絕提供膳食。他提議香港人可以支持“黃店（即支持示威運動的商號）”、參與罷買、參加有不反對通知書的遊行，他形容“多你一個好很多”。

他說，有句說話叫來生不做香港人，現在他選幾多次都要做。最後他呼籲香港人“堅持到底不要放棄”，又說“我真的非常掛住你們呀香港人”。

龍門冰室創辦人梁俊傑最近創辦“香港人嘅（的）冰室資源分享中心”，實踐黃色經濟。他認為黃色經濟不應只看錢、也不應只衡量該店鋪會否播抗爭歌曲與派不派水予遊行人士，“系要真心支持班年青人”。他認為部份參與抗爭的年青人最重視的是工作機會，也有很多年青人與父母政見不同無法在家生活，他的中心已有良心髮型師與美甲師教導就職，有幾十名學徒已可自食其力。

剛失去議員資格的區諾軒希望香港人視區議會的勝利為地區據點，從而主動為香港與地區岀力。而每人也應該為香港人的大遊行宣傳，人人做多一點。香港眾志黃之鋒認為“打國際線非常重要”，現在香港人向世界展示了香港不單止是中國的香港，還是世界的香港。