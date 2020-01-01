香港元旦百萬人爭民主大遊行遭警方驅散，約400人被捕

2020年的第一天，眾多香港人再次走上街頭，重申反送中運動五大訴求。根據發起遊行活動的香港民間人權陣線的統計，參加遊行的總人數超過了去年6月9日的103萬。這次遊行活動行前獲得了警方許可，但警方在活動申請時間結束前，提前強行驅散集會，並逮捕大約400人。

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已經持續數月的香港反送中抗爭運動仍然沒有停止的跡象。2020年元旦，香港民間人權陣線再次發起遊行，口號是“毋忘承諾，並肩同行”。

遊行活動此前獲得了警方發放的不反對通知書。集會活動原本計畫當日下午三點由維多利亞公園出發，但不到兩點半，維園已經擠滿了參加集會的人士，組織者只好提前20分鐘宣布遊行和平起步。

遊行隊伍行至灣仔區時，發生警民衝突。警方向示威人群釋放催淚彈，並拘捕示威者，示威者則向警方投擲燃燒彈。警方於五點半宣布提前終止遊行和集會活動，要求組織方在30分鐘內疏散數十萬參加遊行的人群。

法新社發自香港的報道指出，防暴警察隨即沿遊行隊伍部署開來，一些穿黑衣、戴着面具的示威者開始搭建臨時路障。法新社記者在現場注意到，有些商店店鋪遭到破壞。但此次遊行活動中發生的衝突，遠不像此前那麼嚴重。

警方一名負責人此後通報表示，警方拘捕了大約400人，主要罪名是非法集會和攜帶武器。

遊行活動組織者民間人權陣線當晚發表聲明，譴責警方“腰斬”元旦遊行，並認 為，“警方的相關言論充滿謊言、誤導及分化香港人。”而腰斬合法遊行，“顯示政府無意回應市民訴求，更嚴重侵犯市民參與和平集會的權利。”

根據民陣當晚公布的集會人數統計，有超過百萬人參加了元旦遊行活動，甚至超過了去年6月9日的103萬人的記錄。

香港自去年入夏以來即陷入前所未有的政治危機。導火索是林鄭月娥政府試圖推動的逃犯條例修訂草案。港人認為，該草案一旦獲得通過，任何被中國政府或中國司法當局指控違法的人都可以被送回內地受審，而近年來的所見所聞讓港人擔心目前仍然獨立的香港司法將會由此屈從於內地任意拘押的司法制度。

港人持續的大規模抗爭最終迫使港府收回了逃犯條例修訂草案，但港人提出的五大訴求，尤其是獨立調查警方暴力、雙普選等均未得到正面回應。

民陣在1日晚發表的聲明中”警告港府尊重民意，否則香港人絕對不會放棄，社會也因為警暴不會回復平靜“。