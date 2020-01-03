亞洲周刊封香港警察風雲人物作家董啟章羞與為伍撤回入選作品

香港明報集團旗下的亞洲周刊，繼多分大陸傳媒將香港警隊列為2019年風雲人物後，亦錦上添花，推崇這支備受港人唾棄全球譴責的警隊為去年度風雲人物。作家董啟章在面書發帖，批評該雜誌已淪為宣傳機器，刊格全無，並拒絕其作品《命子》入選同期該周刊的2019十大小說榜。

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該周刊在最新一期，以大篇幅盛讃港警是香港的“定海神針”、“守護天使”，在關鍵時刻，“影響了歷史的進程，守衛香港的法治”。

該封面專題故事有四篇，首篇長達7000多字，形容警隊是“最被扭曲、被辱罵”，但同時是“最被仰賴、最被敬重的群體”，全賴警察“讓香港人尋回免於恐懼的自由”。文章以近九成篇幅重提過去半年反修例運動期間警隊被起底及輿論批評的事。其餘還有“港警面對的指責與流言”、讚揚警隊情報奏效的“從星火同盟到重設政治部”，以及專訪警察隊員佐級協會主席林志偉的“用生命保護香港和市民”。

知名作家董啟章今早（3日）在臉書發帖，表示拒絕《命子》入選“亞洲周刊 2019 十大小說”。他批評今期《亞洲周刊》內文“全為對香港警隊的誇讃嘉許之辭，無視警隊的累累暴行，毫無半點探討之意，形同黨媒宣傳文稿”。立場偏頗，言論膚淺，“令人噁心”。認為《亞洲周刊》已經刊格全無，為表示抗議，拒絕作品《命子》入選同期之“亞洲周刊 2019 十大小說”，重申必須停止及徹查警暴。

《亞洲周刊》於1987 年 12 月正式創刊，是 Asiaweek 的姐妹刊物。1994 年 2 月，創辦人之一紐西蘭傳媒工作者邁克爾·奧尼爾（Michael O'Neill）離開 Asiaweek，明報集團時代華納集團收購《亞洲周刊》，總編輯為邱立本。

在亞洲周刊盛讚香港警隊的同時，警方變本加厲進行大圍捕，單在元旦一天就沿街截查464人，並控告其中287人非法集結。早前集體跳船退出監警會國際專家小組、曾批評監警會缺乏獨立調查能力的英國基爾大學自然科學研究院院長Clifford Stott，2日在推特發帖，狠批警方元旦日的大圍捕，是客觀性地對基本法造成威脅。

Clifford Stott在推特分享一則港台新聞，內容為警方在記者會上否認濫捕，並稱已多次警告沒有人有權逗留在已被定義為暴動的現場。他在帖文中指，《公安條例》容許警方將活動定性為暴動，每個人身處現場已被渲染為不合法的行為，導致警方可以大圍捕，但他認為此舉是客觀性地對保障和平集會自由的基本法造成威脅。

在去年9月，監警會今年9月宣布國際專家小組五名成員名單，由曾參與英國多場大型抗議活動和騷亂調查，並撰寫涉公共秩序警務報告的前英國警察監察局總督察Denis O'Connor領導，其他成員包括Clifford Stott。Clifford其後在其推特發獨立專家小組聲明，指分析了監警會對本港示威活動的調查能力，指出存在三項缺陷，表明“監警會權力及獨立調查能力不足”，亦不符合重視自由與權利社會的國際監警察組織標準，建議下一步仍需由獨立機構深入調查，監警會回應稱對帖文感到失望。其後至去年12月，五名國際專家集體跳船，指監警會的權力和獨立調查能力明顯嚴重不足，而在與監警會討論過程中，並未達成任何共識，故決定正式退出工作。

不過港府及監警會卻否認五人的集體請辭是“辭職”，只屬完成階段性任務而已。港府一直強調目前的體制足可監察警察執法違規問題，並堅決決絕成立獨立調查委員會，調查警暴問題。